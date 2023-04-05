以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Aleph Farms是第一家直接用非轉基因牛細胞培育人造牛排的公司，該公司於今天宣佈加入聯合國全球契約組織，這是一個發展、實施和披露負責任商業實踐的自願領袖平台。作為聯合國全球契約組織一員，Aleph Farms將發佈一份年度進展報告(COP)，以說明該公司一直致力於推動支援更廣泛社會目標的負責任商業行動。該公司還將與全球各地18000多個締約方分享負責任的商業行動策略。

Aleph Farms行政總裁兼聯合創始人Didier Toubia表示：「Aleph Farms的營運原則（包括淨零碳排放承諾）反映了我們全面的可持續性理念和支持農業合理轉型的更廣泛使命。聯合國全球契約組織是提升最佳環境、社會與管治(ESG)實踐的領先框架。我們非常榮幸能夠全面參與其中，幫助制訂全球可持續及負責任的食品體系標準。我們期待與世界各地企業攜手達致我們共同的目標，即建立更穩定和更包容的全球經濟體系，在這個經濟體系中，所有持份者都有發言權，尤其包括那些被排除在外的持份者。」

聯合國全球契約組織成立於2000年，是全球最大的推進公司可持續發展的組織，擁有15000多家企業會員和3800個非企業會員，會員遍佈全球160多個國家，超過69個地區網絡。除承諾履行涵蓋人權、勞工標準、環境和反貪領域的全球契約十項原則外，聯合國全球契約會員還會採取行動以推動聯合國可持續發展目標(SDG)之實現。

作為負責商業規範方面的權威，全球契約十項原則來源於《世界人權宣言》等具里程碑意義的聯合國宣言和公約。為持續履行這些原則，Aleph Farms將於2024年開始提交年度進展報告，以說明該公司推進可持續性議題的承諾履行情況、減少負面的社會和環境影響所實施的工作、績效指標和回應、補救措施以及用於反思經驗教訓的報告機制。透過上述方式，Aleph Farms不僅會堅守其對人類及地球的承諾，而且還為長期發展奠定基礎。

Aleph Farms在準備其首款產品人工薄切牛排上市的同時，與世界各地的監管機構緊密合作。該公司還計劃透過其他獨特技術生產不同的牛排，並利用動物細胞培育其他產品（例如人造膠原蛋白）。Aleph Farms可以從單個受精卵中培育數千噸人造肉，從而包容性地向可持續安全食品系統過渡。

關於Aleph Farms

Aleph Farms從活牛體內分離細胞（非無限增殖化細胞或轉基因細胞）以培育人工牛排，避免了動物屠殺，並且極大地降低對環境的影響。該公司由Didier Toubia、施特勞斯集團(Strauss Group)食品科技的創新孵化器The Kitchen Hub及以色列理工學院教授Shulamit Levenberg共同創立。公司願景是讓所有人都能隨時隨地享用無條件的營養。有關更多資訊，請在Instagram、Twitter、Facebook或LinkedIn上關注Aleph Farms，或瀏覽www.aleph-farms.com。請按此處獲取Aleph Farms媒體資料工具包。

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