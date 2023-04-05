以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Aleph Farms是第一家直接用非转基因牛细胞培育人造牛排的公司，该公司今天宣布加入联合国全球契约组织，这是一个发展、实施和披露负责任商业实践的自愿领导平台。作为联合国全球契约组织的一员，Aleph Farms将发布一份年度进展报告(COP)，说明该公司一直致力于开展支持更广泛社会目标的负责任商业行动。该公司还将与世界各地的18000多个缔约方分享负责任的商业行动策略。

Aleph Farms首席执行官兼联合创始人Didier Toubia表示，“Aleph Farms的运营原则（包括净零碳排放承诺）反映了我们全面的可持续性理念和支持农业合理转型的更广泛使命。联合国全球契约组织是提升最佳环境、社会和管治(ESG)实践的领先框架。我们很荣幸能够全面参与其中，帮助制定全球可持续负责任的食品体系标准。我们期待与世界各地的企业一起实现我们共同的目标，即建立更稳定和更包容的全球经济，在这种经济中，所有利益相关者都有发言权，尤其包括那些被排除在外的利益相关者。”

联合国全球契约组织成立于2000年，是全球最大的推进公司可持续发展的组织，拥有15000多家企业会员和3800个非企业会员，会员遍布全球160多个国家，超过69个地区网络。除承诺履行涵盖人权、劳工标准、环境和反腐败领域的全球契约十项原则外，联合国全球契约会员还推进联合国可持续发展目标(SDG)的实现。

作为负责商业规范方面的权威，全球契约十项原则来源于《世界人权宣言》等具有里程碑意义的联合国宣言和公约。为持续履行这些原则，Aleph Farms将于2024年开始提交年度进展报告，说明该公司推进可持续性议题的承诺履行情况、减少负面的社会和环境影响所实施的工作、绩效指标和响应、补救措施以及用于反思经验教训的报告机制。 通过上述方式，Aleph Farms不仅会坚守其对人类和地球的承诺，而且还为长期发展奠定基础。

Aleph Farms在准备其首款产品人工薄切牛排上市的同时，与世界各地的监管机构紧密合作。该公司还计划通过其他独特技术生产不同的牛排以及通过动物细胞培育的其他产品（例如人造胶原蛋白）。Aleph Farms可以从单个受精卵中培育数千吨人造肉，从而包容性地向可持续安全食品系统过渡。

关于Aleph Farms

Aleph Farms从活牛体内分离细胞（非无限增殖化细胞或转基因细胞）制造人工牛排，避免了动物屠杀，极大地降低对环境的影响。该公司由Didier Toubia、施特劳斯集团(Strauss Group)食品科技的创新孵化器The Kitchen Hub和以色列理工学院教授Shulamit Levenberg共同创立。公司的愿景是让任何人都能随时随地享用无条件的营养。有关更多信息，请在Instagram、Twitter、Facebook或LinkedIn上关注Aleph Farms，或访问www.aleph-farms.com。点击此处访问Aleph Farms媒体资料包。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。