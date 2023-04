REHOVOT, Israël--(BUSINESS WIRE)--Aleph Farms, la première société à produire des steaks de culture directement à partir de cellules de vaches non modifiées, a annoncé ce jour avoir rejoint le Pacte mondial des Nations unies, une plateforme de leadership d'engagement volontaire visant le développement, la mise en place et la diffusion de pratiques commerciales responsables. En tant que participant à ce Pacte, Aleph Farms va publier chaque année une Communication sur le Progrès (CoP) afin de prouver son engagement continu envers une action d'entreprise responsable soutenant des objectifs sociétaux plus larges. La société s'engage aussi, comme les plus de 18 000 autres signataires dans le monde entier, à partager ses stratégies d'action d'entreprise responsable.

« Les principes opérationnels d'Aleph Farms, notamment son engagement net zéro carbone, reflètent notre état d'esprit en matière de développement durable et plus largement notre mission de favoriser une transition équitable en agriculture. Le Pacte mondial des Nations unies constitue un cadre qui ouvre la voie vers des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) meilleures. Nous sommes honorés de compter parmi les participants et ainsi de contribuer à définir la nouvelle norme mondiale pour des systèmes alimentaires durables et sûrs », a déclaré Didier Toubia, PDG et cofondateur d'Aleph Farms. « Nous sommes impatients d'échanger plus avant avec les entreprises du monde entier sur nos objectifs partagés, à savoir construire une économie mondiale plus stable et plus inclusive, une économie au sein de laquelle tous les acteurs pourront s'exprimer, y compris et surtout ceux qui n'étaient pas inclus jusqu'à présent. »

Lancé en l'an 2000, le Pacte mondial des Nations unies est la plus importante initiative organisationnelle de développement durable au monde, avec plus de 15 000 sociétés et 3 800 signataires non commerciaux de plus de 160 pays et plus de 69 réseaux locaux. En plus de souscrire aux Dix Principes axés sur des domaines comme les droits humains, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, les participants au Pacte prennent également des mesures pour remplir d'autres Objectifs de développement durable (ODD).

Les Dix Principes sont tirés des grandes Déclarations et Conventions des Nations unies comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme, afin d'encadrer ce qu'est une activité commerciale responsable. Dans le cadre de son engagement à respecter ces principes, Aleph Farms soumettra une CoP annuelle à partir de 2024, qui traitera de l'engagement de la société à progresser sur les thèmes du développement durable, des efforts fournis pour prévenir les impacts sociaux et environnementaux négatifs, des indicateurs de performance et des réponses apportées, des mesures correctives et des mécanismes de reporting utilisés pour tirer des enseignements. Ce faisant, Aleph Farms ne se contentera pas de tenir son engagement envers la planète et les populations, mais posera aussi les jalons d'une croissance à long terme.

Aleph Farms travaille en étroite collaboration avec des organismes réglementaires du monde entier dans le cadre de la préparation de la commercialisation de son premier produit, un steak de culture en tranches fines. La société prévoit également de produire différentes épaisseurs de steak ainsi que d'autres produits à base de cellules animales, comme le collagène de culture, par le biais d'autres capacités propriétaires. À partir d'une seule cellule-œuf fertilisée, Aleph Farms est capable de produire des milliers de tonnes de viande de culture, avec pour but une transition inclusive vers des systèmes alimentaires durables et sûrs.

À propos d’Aleph Farms

Aleph Farms produit des steaks de culture à partir de cellules isolées d'une vache vivante et non immortalisées ou génétiquement modifiées, évitant ainsi l'abattage et réduisant l'impact environnemental à grande échelle. La société a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub by Strauss Group, et le professeur Shulamit Levenberg du Technion – Israel Institute of Technology. Sa vision est d'assurer une nutrition inconditionnelle qui s'adresse à tous, à tout moment et en tous lieux. Pour plus d'informations, suivez Aleph Farms sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou visitez le site www.aleph-farms.com. Pour consulter le dossier de presse d'Aleph Farms, cliquez ici.

