拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球點對點企業軟件支援、產品和服務供應商，甲骨文(Oracle)和SAP軟件產品第三者支援服務的領導供應商，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。Rimini Street今日宣佈，在向韓國領先教育服務公司Daekyo提供的服務中，已將其Rimini Support™服務範圍從最初的Oracle產品擴展到現在同時涵蓋Oracle和SAP的產品。

Daekyo是韓國的領先教育公司，該公司推出開創性學習方法，透過一對一授課方式因應每個孩子的不同需要量身訂製「視覺高度」(eye level)教育計劃。致力提供涵蓋從兒童到老年人的全世代終身教育服務，朝著成為世界上最大學校這一願景邁進。

Rimini Support解決了Daekyo在預算和供應商支援方面所面臨的挑戰

自2018年以來，Daekyo已成功利用Rimini Support支援其Oracle數據庫架構，其服務品質、服務速度和關注度均獲得顯著提升，並持續受益。對於Daekyo而言，以下Rimini Support解決方案的特點最為有益：

指定一名平均擁有20年行業經驗的本地主要支援工程師(PSE)，並由一支由數百名專家級功能和技術工程師組成的全球化團隊提供支援；

簽訂服務級別協定，承諾在10分鐘內作出回應，全年每天全天候24小時隨時提供支援；

承諾提供至少15年的額外支援服務，無需耗費人力進行高成本、低價值的升級或遷移；

節省高達90%的總支援成本，將資源更好地集中運用於創新和戰略措施上。

「公司的大部分IT預算都被用於維護我們的Oracle和SAP企業軟件，我們經常擔心技術支援系統的穩定性以及在供應商支援不足的情況下公司內部所需的技術技能。」Daekyo數碼支援辦公室負責人JinCheol Yoon表示：「Rimini Street花費大量時間了解我們的業務需求，並提出了一項量身訂製的解決方案，以減少成本並改善我們的Oracle和SAP系統運作。透過使用Rimini Support,我們期望能夠減少Oracle和SAP的維護成本，並將這些預算用於我們的IT基礎設施管理上。」

Rimini Support幫助Daekyo引領教育技術市場

Rimini Street憑藉其關鍵任務的Oracle和SAP運營成為Daekyo值得信賴的合作夥伴。透過Rimini Street的協助讓其在Oracle和SAP軟件方面的IT資源和預算支出最佳化，Daekyo將節省而來的資金投資於數碼轉型項目上，以提升業務能力。這個下一代項目將包括重建其IT基礎設施，讓公司能夠轉向成為全面的網上數碼教育服務供應商。

「在教育科技市場，戰略性的IT投資和數碼創新對於保持業務競爭力十分重要。」Rimini Street韓國地區經理Hyungwook Kim表示：「作為可靠的技術合作夥伴，我們致力於為Daekyo提供具價值和訂制的解決方案，讓他們在數碼轉型的成功路上不斷前進。」

探索Rimini Street對應SAP、Oracle和 Salesforce應用程式的完整產品組合，包括超快速回應的、可信賴的和已驗證的支援、託管服務、安全性、整合性、可觀測性、專業服務以及Rimini ONE™外包解決方案，為提升競爭優勢、盈利能力和增長方面提供支援。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟件支援、產品和服務供應商，Oracle和SAP軟件產品協力廠商支援服務的領導廠商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和最佳化企業應用軟件、數據庫和技術軟件，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5,000多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟件解決方案供應商。如需瞭解詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter、Facebook和LinkedIn上聯絡Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性声明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在行業和我們客戶所在產業的影響；面向我們客戶和潛在客戶的企業軟件管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化； 軟件支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名董事；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為因應新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年3月1日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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