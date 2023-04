After achieving proven business impact and outcomes with Rimini Street’s solutions, Daekyo expands scope of Rimini Street’s services. (Photo: Business Wire)

After achieving proven business impact and outcomes with Rimini Street’s solutions, Daekyo expands scope of Rimini Street’s services. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter für Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass Daekyo, Südkoreas führender Bildungsdienstleister, seine Rimini Support™-Services von einem ursprünglich auf Oracle-Produkte beschränkten Umfang nun auch auf seine SAP-Produkte ausgeweitet hat.

Daekyo ist ein führender Bildungsanbieter in Korea, der eine revolutionäre Lernmethode entwickelt hat, die auf „Augenhöhe“ (Noonnoppi) jedes Kindes aufbaut und ein Einzelunterrichtssystem vorsieht. Das Unternehmen verwirklicht seine Vision, die größte Schule der Welt zu werden, indem es lebenslange Bildungsdienstleistungen für alle Generationen anbietet, von Kindern bis zu Senioren.

Rimini Support bietet eine Lösung für die Herausforderungen in Bezug auf Budget und Vendor Support für Daekyo

Daekyo setzt Rimini Support seit 2018 erfolgreich für seine Oracle-Datenbanklandschaft ein und profitiert von der erheblich verbesserten Qualität, Geschwindigkeit und Fokussierung des Service. Die folgenden Attribute der Rimini Support-Lösung sind für Daekyo besonders nützlich:

Ein zugewiesener, persönlicher, lokaler Primary Support Engineer (PSE) mit durchschnittlich 20 Jahren Berufserfahrung, der von einem globalen Team aus Hunderten von fachlich und technisch versierten Ingenieuren unterstützt wird

Service Level Agreements mit einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten, 24/7/365 verfügbar

Garantiert mindestens 15 zusätzliche Jahre Support, ohne dass kostspielige, arbeitsintensive, wenig sinnvolle Upgrades oder Migrationen erforderlich sind

Bis zu 90 % Einsparungen bei den Gesamtkosten für den Support, sodass die Ressourcen besser auf Innovationen und strategische Initiativen konzentriert werden können

„Ein erheblicher Teil des IT-Budgets des Unternehmens wurde für die Wartung unserer Oracle- und SAP-Unternehmenssoftware aufgewendet und wir waren immer in Sorge, ob unser technisches Supportsystem stabil genug sein würde und ob wir über die nötigen technischen Fähigkeiten für den internen Support verfügten, da der Support des Anbieters unzureichend war“, so JinCheol Yoon, Leiter des Digital Support Office von Daekyo. „Rimini Street nahm sich ausreichend Zeit, um unsere die Anforderungen unseres Unternehmens zu verstehen und schlug eine maßgeschneiderte Lösung vor, mit der wir unsere Kosten senken und den Betrieb unserer Oracle- und SAP-Systeme verbessern konnten. Wir rechnen damit, mit Rimini Support die Oracle- und SAP-Wartungskosten senken zu können und dieses Budget für das Management unserer IT-Infrastruktur zu nutzen.“

Der Support von Rimini unterstützt Daekyo bei der Übernahme einer Führungsrolle im Edu-Tech-Markt

Rimini Street hat sich den Status eines vertrauenswürdigen Partners von Daekyo für dessen geschäftskritischen Oracle- und SAP-Betrieb verdient. Die Unterstützung von Rimini Street bei der Optimierung der IT-Ressourcen und des Budgets für die Oracle- und SAP-Software ermöglichte es Daekyo, die dadurch erzielten Einsparungen in sein Projekt zur digitalen Transformation zu investieren und so die Geschäftsfähigkeit zu steigern. Im Rahmen dieses zukunftsweisenden Projekts wird die IT-Infrastruktur neu aufgebaut, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich zu einem komplett digitalen Online-Bildungsdienst zu entwickeln.

„Strategische IT-Investitionen und digitale Innovationen sind unerlässlich, um auf dem Bildungsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt Hyungwook Kim, Country Manager von Rimini Street Korea. „Als zuverlässiger Technologiepartner werden wir Daekyo bei der erfolgreichen digitalen Transformation mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen.“

Entdecken Sie das gesamte Rimini Street-Portfolio mit extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und praxiserprobten Support-, Managed Services-, Sicherheits-, Integrations-, Observability-, Professional Services- und Rimini ONE™ -Outsourcing-Lösungen für SAP, Oracle und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen operiert auf der ganzen Welt und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Heute setzen bereits über 5.000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.riministreet.com und vernetzen Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „voraussichtlich“, „überzeugt sein“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten unter den Überschriften „Risikofaktoren“ und „Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ im Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K, der am 1. März 2023 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.