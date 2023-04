PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA) annonce que l’agence de notation Moody's a relevé la note de crédit long terme du Groupe à Baa3 avec perspective stable.

Cette amélioration indique la pleine reconnaissance de la solidité financière du Groupe et de la robustesse de son modèle économique de croissance profitable.

Verallia dispose désormais des notations Baa3 attribuée par Moody’s assortie d’une perspective stable et BB+ par Standard & Poor’s assortie d’une perspective positive.

« Ce relèvement de la notation de crédit de Verallia, qui devient ainsi Investment Grade, témoigne de la confiance de l’agence Moody’s dans la pertinence du modèle économique de croissance profitable du Groupe, de ses performances opérationnelles, et de sa discipline financière qui ont permis d’améliorer significativement son profil de crédit. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour déployer les leviers d’amélioration de notre profitabilité et pour maintenir notre trajectoire de décarbonation, qui permettront au Groupe de renforcer encore davantage son profil opérationnel et financier à terme. » a commenté Nathalie Delbreuve, directrice financière de Verallia.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec plus de 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit près de 17 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Verallia est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1,5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.