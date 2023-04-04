紐約米尼奧拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為斬獲 2023 年 Globee 網絡安全獎®七個類別大獎的贏家，RevBits 將繼續推進網絡安全解決方案的發展。Globee 獎旨在表彰全球頂級供應商在組織績效、創新、產品和服務、領導力及行動舉措等方面的卓越表現。

RevBits 很榮幸在多個類別中斬獲七個獎項。

公司級別獎項：

至尊大獎杯得主 RevBits



銅獎 | 年度網絡安全首席技術官 Mucteba Celik，RevBits 首席技術官



產品級別獎項：

金獎 | 最佳網絡安全解決方案整合商 RevBits 網絡情報平台



金獎 | 特權存取控制、安全和管理 RevBits 特權存取管理



銀獎 | 端點偵測、可視性與回應 RevBits 端點安全和 EDR



銅獎 | 電郵安全和管理 RevBits 電郵安全



銅獎 | 零信任安全 RevBits 零信任網絡



首席執行官 David Schiffer 表示：「在這個競爭激烈的市場上，我們很難區分引人注目但未經證實的營銷宣傳和實際交付價值之間的區別，看到我們的公司、員工和產品在市場上保持領先，我感到非常欣慰。我們很自豪能擁有與眾不同的技術優勢和各種美國專利，確保我們能夠兌現為客戶提供卓越保護的承諾，。任何人都可以存取我們的網站、嘗試我們的產品，並親身體驗這種與眾不同的優勢。」

首席技術官 Mucteba Celik 表示：「創新是我們一切工作的核心。在市場上的所有網絡安全軟體供應商中，我們涉獵的業務可能是最廣泛的。我們的每一款產品都具有創新和獨特的功能，能夠從眾多主流解決方案中脫穎而出。我們擁有更廣泛的覆蓋面和出色的產品。重申一下，我很高興看到這一點得到專家們的證實。」

關於 RevBits

RevBits 是網絡安全領導者，致力於透過 RevBits 網絡情報平台 (CIP) 使用行為分析、人工智慧和機器學習功能，打造更高水準的安全 IQ。RevBits CIP 是一個可擴展的平台，可集成 Syslog、LogRhythm、Splunk、SIEM 和其他記錄管理與安全平台。CISO 可透過集成式儀表板 (行動應用程式) 查看網絡防禦系統中所有主要組件的狀態。

RevBits 正在努力將網絡安全提升到新的水準，透過各種專利技術打造新的創新功能，以確保競爭優勢。RevBits 消除了無法集成、關聯或分析不相關警報、記錄、事件或行為分析的孤立產品之間的安全鴻溝。RevBits 的專利技術包括一流的網絡安全模組，這些模組可以透過順暢合作提供卓越的保護。

RevBits 的總部位於紐約米尼奧拉，在新澤西州普林斯頓、麻薩諸塞州波士頓、德克薩斯州休斯頓、比利時安特衛普，以及英國倫敦均設有辦事處。有關 RevBits 的詳細資訊，請訪問 www.revbits.com/about。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。