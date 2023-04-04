纽约州米尼奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为斩获2023年Globee网络安全奖®7个类别大奖的大赢家，RevBit将继续推进网络安全解决方案的发展。Globee Awards通过各个奖项来表彰世界顶级供应商在组织绩效、创新、产品和服务、领导力、行动举措等方面的卓越表现。

RevBits很荣幸能够在多个类别中斩获7个奖项。

公司层面的奖项：

至尊大奖杯得主 RevBits



铜奖 | 网络安全年度首席技术官 Mucteba Celik，RevBits首席技术官



产品层面奖项：

金奖 | 最佳网络安全解决方案整合公司 RevBits网络情报平台



金奖 | 特权访问控制、安全和管理 RevBits特权访问管理



银奖 | 端点检测、可见性和响应 RevBits端点安全和EDR



铜奖 | 电子邮件安全与管理 RevBits电子邮件安全



铜奖 | 零信任安全 RevBits零信任网络



“看到我们的公司、员工和产品在竞争激烈的市场上保持领先，我感到非常欣慰；在这个市场上，我们很难区分引人注目但未经证实的营销宣传和实际交付价值之间的区别。”首席执行官David Schiffer表示，“我们真的很自豪能拥有技术差异化优势和各种美国专利，以真正实现我们的承诺，为客户提供卓越的保护。任何人都可以访问我们的网站，尝试我们的产品，并直接体验这种差异。”

“创新是我们所做一切的核心，”首席技术官Mucteba Celik表示，“在市场上所有网络安全软件供应商中，我们可能拥有最广泛的业务足迹。尽管如此，我们的每一款产品都具有创新和独特的功能，使其从其他主流解决方案中脱颖而出。我们出色的产品覆盖范围更广。我很高兴地看到这一点再次得到专家的证实。”

关于RevBits

RevBits是网络安全领导者，致力于通过RevBits网络智能平台（CIP）开展行为分析、人工智能和机器学习，以此提供新的安全智商水平。RevBits CIP是一个可扩展的平台，可插入Syslog、LogRhythm、Splunk、SIEM以及其他日志管理和安全平台。集成控制面板或移动App可允许首席信息安全官查看其网络防御中所有主要组件的状态。

RevBits正在努力通过多种专利技术创新新的能力将网络安全提升到一个新的水平，以确保我们的竞争优势。RevBits消除了无法集成、关联或分析不相关警报、日志、事件或行为分析的竖井式产品之间的安全鸿沟。RevBits的专利技术包括一流的网络安全模块，并通过无缝合作提供卓越的保护。

RevBits的总部位于纽约州米尼奥拉；并且在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿、德克萨斯州休斯顿、比利时安特卫普、以及英国伦敦均设有办事处。有关RevBits的更多详情，敬请访问www.revbits.com/about。

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