MINEOLA, New York--(BUSINESS WIRE)--RevBits, lauréat dans sept catégories des Globee Cybersecurity Awards® 2023, continue de faire progresser l'état des solutions de cybersécurité. Les Globee Awards récompensent les meilleurs fournisseurs mondiaux pour leurs performances au niveau de leurs entreprises, leurs innovations, leurs produits et services, leur leadership, leurs initiatives et bien plus encore.

RevBits a le plaisir de recevoir sept prix dans plusieurs catégories.

Prix décernés au niveau de l'entreprise :

Gagnant du Grand Trophée RevBits



Bronze | Directeur de la technologie - cybersécurité de l'année Mucteba Celik, directeur technique, RevBits



Prix décernés au niveau des produits :

Or | Meilleur consolidateur de solutions de cybersécurité RevBits Cyber Intelligence Platform



Or | Contrôle, sécurité et gestion des accès privilégiés RevBits Privileged Access Management



Argent | Détection, visibilité et réponse des points de terminaison RevBits Endpoint Security & EDR



Bronze | Sécurité et gestion des e-mails RevBits Email Security



Bronze | Sécurité zéro confiance RevBits Zero Trust Network



« Il est gratifiant de savoir que notre entreprise, notre personnel et nos produits restent à l'avant-garde pour faire la différence sur un marché encombré, où il est extrêmement difficile de faire la distinction entre des affirmations marketing spectaculaires, mais non étayées, et la valeur réelle apportée », a déclaré David Schiffer, président-directeur général. « Nous sommes vraiment fiers de posséder les différentiateurs technologiques et les brevets américains qui nous permettent de tenir notre promesse d'une protection supérieure pour nos clients. N'importe qui peut venir sur notre site Web, essayer nos produits et faire l'expérience directe de la différence. »

« L'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Mucteba Celik, directeur de la technologie. « Nous avons probablement l'empreinte la plus large de tous les éditeurs de logiciels de cybersécurité sur le marché. Et pourtant, chacun de nos produits présente des caractéristiques innovantes et uniques qui le distinguent des autres solutions courantes. Nous avons une couverture plus large avec des produits de qualité supérieure. Une fois de plus, il est gratifiant de voir cela validé par les experts. »

À propos de RevBits

RevBits est un leader de la cybersécurité qui offre de nouveaux niveaux de QI en matière de sécurité, en utilisant l'analyse comportementale, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, par le biais de la plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP). RevBits CIP est une plateforme extensible qui peut être connectée à Syslog, LogRhythm, Splunk, SIEM et d'autres plateformes de gestion des journaux et de sécurité. Le tableau de bord intégré, ou l'application mobile, permet à un RSSI de voir l'état de tous les composants majeurs de sa cyberdéfense.

RevBits fait passer la cybersécurité au niveau supérieur en innovant avec de nouvelles capacités grâce à de multiples technologies brevetées pour garantir notre avantage concurrentiel. RevBits élimine les failles de sécurité entre des produits cloisonnés qui ne peuvent pas intégrer, corréler ou analyser des alertes, des journaux, des événements ou des analyses de comportement sans rapport les uns avec les autres. La technologie brevetée de RevBits comprend les meilleurs modules de cybersécurité de leur catégorie et offre une protection supérieure en fonctionnant ensemble de manière transparente.

RevBits a son siège social à Mineola, dans l'État de New York, et dispose de bureaux à Princeton, New Jersey ; Boston, Massachusetts ; Houston, Texas ; Anvers, Belgique et Londres, Royaume-Uni. Pour plus d’informations sur RevBits, veuillez visiter www.revbits.com/about.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.