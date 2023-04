VALENCE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la signature d’un accord définitif avec Enovis Corporation en vue de la cession de l’intégralité de l’activité Novastep, spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles).

Cette cession fait suite à la décision du Conseil d’Administration du 28 juin 2022 de lancer une revue stratégique de Novastep, spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles) et portée par des filiales en France (Novastep SAS) et aux Etats-Unis (Novastep Inc.), majoritairement détenues par Amplitude Surgical.

Novastep développe des solutions pour la chirurgie du pied et de la cheville. Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2022, l’activité extrémités (cheville et pied), avait généré un chiffre d’affaires de 17,7 millions d’euros. Sous réserve des ajustements habituels, le produit de la vente devrait permettre à Amplitude de percevoir un peu plus de 68 millions d'euros.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023.

Amplitude Surgical et PAI Partners ont été conseillés par Rothschild & Co (conseiller financier), Willkie Farr & Gallagher (conseiller juridique), Eight Advisory (conseiller finance) et Hogan Lovells (conseiller fiscal).

Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « La signature de cet accord en vue de céder 100% de Novastep à Enovis permettra à Amplitude Surgical de maximiser la création de valeur de son activité historique tout en poursuivant sa trajectoire de croissance. Nous sommes ravis qu’un acteur aussi prestigieux qu’Enovis avec qui nous partageons les mêmes valeurs puisse reprendre le développement de Novastep dont les solutions innovantes sont unanimement reconnues par les professionnels de santé. Je tiens à remercier la direction de Novastep pour le travail accompli, qui a permis de créer un acteur de premier plan dans le domaine de la chirurgie mini-invasive du pied et de la cheville. »

Chiffre d’affaires 9 mois 2022-23 : jeudi 20 avril 2023, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2022, Amplitude Surgical employait 460 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 104,8 millions d’euros (avec les activités extrémités et avant application de l’IFRS 5).