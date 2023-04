Powens and Unnax Join Forces to Create a European Open Finance Champion (Photo: Powens)

Powens and Unnax Join Forces to Create a European Open Finance Champion

PARIS, Frankreich & BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Heute geben Powens in Frankreich und Unnax in Spanien, zwei der führenden europäischen Open-Finance-Fintechs, ihre offizielle Vereinbarung bekannt, ihre Kräfte zu bündeln und einen europäischen Open-Finance-Champion zu bilden

Ein perfektes Paar von zwei führenden Vertretern des Open Finance

Die Entscheidung, Unnax in die Powens-Familie aufzunehmen, war ganz einfach: eine strategische Gelegenheit, die Führungsposition von Open Finance in Europa und darüber hinaus zu stärken, indem zwei innovative Fintechs mit starken Positionen in Spanien und Frankreich zusammengeführt werden, und außerdem ihre gemeinsame Reichweite auf den schnell wachsenden und sich rasch entwickelnden lateinamerikanischen Markt auszuweiten.

Der Zusammenschluss wird zu einem großen Teil von PSG Equity unterstützt, einer führenden Beteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen eingeht, um deren Wachstum zu beschleunigen und in ganz Europa und den USA zu vergrößern. PSG Equity investierte 2022 in Powens und wird eine weitere Investition in Unnax tätigen, die - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung - voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein wird, um Unnax und Powens zu einer Gruppe zusammenzuführen.

„PSG Equity investierte 2022 in Powens, um einen der französischen Pioniere im Bereich Open Finance zu unterstützen, mit der Vision, einen europäischen Marktführer zu schaffen und Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche voranzutreiben. Wir freuen uns, eine weitere Investition in Unnax zu tätigen, einen der lokalen Champions im Bereich Open Finance in Spanien, und sie in die Powens-Gruppe einzubringen, um unsere Vision zu beschleunigen und außergewöhnliche Open-Finance-Produkte in ganz Europa anzubieten“, sagt Romain Railhac, Managing Director bei PSG Equity.

Für Powens ist dies ein natürlicher nächster Schritt auf dem Weg zur Ausweitung seiner führenden Open-Finance-Dienstleistungen über die europäischen Grenzen hinaus, wo das Unternehmen bereits 11 europäische Länder über eine API anbindet. Durch die Nutzung der aufsichtsrechtlichen Lizenz von Unnax als E-Geld-Institut (EMI) und die Nutzung des Know-hows im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs wird Powens in die Lage versetzt, das bisher umfassendste und innovativste Angebot an Open-Finance-Produkten und -Dienstleistungen auf dem Markt zu schaffen, einschließlich PSD2 und darüber hinausgehender Finanzdaten, Datenanalyse und -kategorisierung, Zahlungsauslösung, E-Geld-Wallets, IBANs, Kreditprüfung und Onboarding-Dienste.

„Ich bin begeistert, dass Unnax sich entschlossen hat, der Powens-Familie beizutreten. Wir haben die einmalige Chance, gemeinsam die Grenzen der Open-Finance-Revolution zu verschieben und die beste Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigen Dienstleistungen in Europa anzubieten. Unnax hat dieselbe unternehmerische DNA, dieselbe Leidenschaft für die Entwicklung von branchenführenden Open-Finance-Produkten und -Lösungen und dieselbe zukunftsweisende Vision. Durch den Zusammenschluss können wir unsere Position als einer der maßgeblichen unabhängigen Open-Finance-Champions in Europa festigen“, so Bertrand Jeannet , CEO von Powens.

Unnax, einer der führenden Open-Finance-Vorreiter in Spanien und Lateinamerika

Als eines der führenden Fintech-Unternehmen Spaniens und lizenziertes E-Geld-Institut (EMI) hat Unnax die Grenzen des Open Finance in Spanien und Lateinamerika durch innovative Technologielösungen erweitert, die die Leistungsfähigkeit der Bankeninfrastruktur nutzen, Zahlungen vereinfachen und den Zugang zu Finanzdaten optimieren - alles über eine einzige API. Im Jahr 2022 unterstützte die Technologieplattform von Unnax mehr als 50 Kunden bei der Bereitstellung digitaler Finanzdienstleistungsprodukte mit über 43 Millionen API-Aufrufen und der Verarbeitung von Zahlungen im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022.

„Während wir uns in einer digitalen Wirtschaft entwickeln, die eine größere Agilität und Flexibilität bei Finanzprodukten und -dienstleistungen erfordert, war Unnax an vorderster Front bei der Entwicklung innovativer Produkte, die über das hinausgehen, was das traditionelle Bankensystem bieten kann. Der Zusammenschluss mit Powens wird es uns ermöglichen, unsere Innovation zu beschleunigen, unsere Produktentwicklung für bestehende Kunden in Spanien und Lateinamerika zu stärken und gemeinsam die innovativsten Open-Finance-Produkte in ganz Europa und Lateinamerika anzubieten.“ sagt Julián Díaz-Santos, Mitbegründer und Co-CEO von Unnax.

Mehr noch, die Präsenz in Lateinamerika, die mit dem Start des Unternehmens in Mexiko im Jahr 2021 begann, hat es Unnax ermöglicht, Open Finance auf den schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt zu bringen und den Zugang zu neuen Arten von Finanzdienstleistungen zu demokratisieren sowie die finanzielle Eingliederung derjenigen zu fördern, die keine Bank haben. Ein Beweis für das Potenzial von Open Finance in Mexiko ist, dass Unnax nun jeden Monat die Bank- und Nicht-Bankdaten von über 1 Million Menschen miteinander verbindet.

Jordi Peréz, Mitbegründer und Co-CEO von Unnax ergänzt: „Unsere Vision als Unternehmen ist es, den Zugang zu Finanzlösungen viel effizienter und inklusiver zu gestalten. Durch die Kombination unserer jeweiligen Stärken und Technologien wird Powens es uns ermöglichen, unsere Vision in die Tat umzusetzen.“

Dies ist erst der Anfang...

Gemeinsam werden Powens und Unnax über 260 vertrauenswürdige und geschätzte Kunden in Europa und Lateinamerika mit Open-Finance-Technologielösungen bedienen, die 12 Länder mit über 1,2 Milliarden API-Aufrufen und über 1,3 Milliarden Euro an verarbeiteten Zahlungen im Jahr 2022 abdecken. Die kombinierte Gruppe wird über 180 Mitarbeiter in Büros in Paris, Barcelona und Mexiko-Stadt beschäftigen.

In den kommenden Monaten wird es weitere Neuigkeiten geben, denn wir arbeiten weiter an dieser Partnerschaft und liefern neue und innovative Dienstleistungen, um die Open-Finance-Revolution in die Zukunft zu führen.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der zuständigen spanischen Behörde (Banco de España).

Über Powens

Powens wurde 2012 in Paris, Frankreich, als einer der ersten Pioniere im Bereich Open Finance für B2B-Kunden in Europa gegründet. Heute bietet Powens Open Banking mit Superkräften über eine einheitliche API, die über PSD2 hinausgeht und mehr als 210 führenden Finanzdienstleistern die Möglichkeit bietet, Open-Finance-Erlebnisse der nächsten Generation zu schaffen und auf Finanzdaten von mehr als 1.800 Instituten in 11 Ländern in ganz Europa zuzugreifen. Die leistungsstarke End-to-End-Open-Finance-Plattform von Powens ermöglicht nicht nur den Zugriff auf die genauesten Finanzdaten aus verschiedenen Quellen — Giro- und Sparkonten, Kredite, Investitionen und Vermögenswerte — auf eine vollständig PSD2-konforme Art und Weise, sondern bietet auch Lösungen zur Straffung des Kunden-Onboardings, zur Ermöglichung von Kreditentscheidungen und zur Automatisierung von Rechnungsstellung und Zahlungen. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Budget Insight gegründet und 2022 in „Powens“ umbenannt, um den Weg für seine ehrgeizige internationale Wachstumsstrategie zu ebnen. Das Unternehmen ist ein lizenzierter Anbieter von Kontoinformations- und Zahlungsanbahnungsdiensten mit einem Pass für die gesamte EU.

Über Unnax

Unnax wurde 2016 in Barcelona, Spanien, gegründet und hat sich zu einem der führenden Open-Finance-Anbieter in Spanien entwickelt, der sowohl die Aggregation von Finanzdaten in Spanien und Mexiko als auch leistungsstarke elektronische Zahlungsfunktionen über eine einzige API anbietet. Das Unternehmen verfügt über einen starken Kundenstamm von über 50 führenden Finanzdienstleistern aus den Bereichen Banken, Verbraucherfinanzierung, Fintech und Software in Spanien und Lateinamerika. Das Unternehmen ist ein lizenziertes E-Geld-Institut (EMI) sowie ein Anbieter von Kontoinformations- und Zahlungsinitiierungsdiensten und verfügt über einen Pass für den Betrieb in der gesamten EU.

