(Figure 2) Development and Collaboration Chart of the Project (Graphic: Business Wire)

Video introducing Kaneka's effort in the GI Fund

Video introducing Kaneka's effort in the GI Fund

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kaneka Corporation (hoofdkantoor: Minato-ku, Tokyo; President: Minoru Tanaka; hierna 'Kaneka'), Bacchus Bio innovation Co., Ltd (hoofdkantoor: Kobe-city, Hyogo; President: Mikio Tanji; hierna 'Bacchus'), JGC Holdings Corporation (hoofdkantoor: Yokohama-city, Kanagawa; voorzitter en CEO: Masayuki Sato; hierna 'JGC HD'), en Shimadzu Corporation (hoofdkantoor: Kyoto-city, Kyoto; President: Yasunori Yamamoto; hierna 'Shimadzu') hebben aangekondigd dat het voorstel van een gezamenlijk project, 'Ontwikkeling van polymeersynthesetechnologie door micro-organismen die CO2 gebruiken als directe grondstof (hierna 'het Project' genoemd)' is geselecteerd door het 'Green Innovation Fund Project*1 / Promotion of Carbon Recycling Using CO2 from Biomanufacturing Technology as a Direct Raw Material' als geplande implementatie gesponsord door de New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.