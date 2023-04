Cega débarque sur Ethereum, propose un nouveau produit d'options à effet de levier et lance une société de trading

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Cega Finance, l'un des principaux protocoles de finance décentralisée (DeFi), vient d'annoncer aujourd'hui son arrivée sur le mainnet Ethereum. Cega est également heureuse d'annoncer le lancement de « Leveraged Options Vaults », une nouvelle stratégie d'options qui apporte de l'innovation dans l'univers des primitives DeFi, ainsi que l'établissement de la société de trading Tras Mobian.

Arrivée sur le mainnet Ethereum

Cega vient de débarquer sur le mainnet Ethereum, apportant à l'occasion ses vaults innovants de produits structurés à options exotiques à la plus grande blockchain L1.

Cega conçoit des vaults (coffres-forts) de produits structurés grâce auxquels les investisseurs peuvent obtenir des rendements plus sûrs en période de volatilité des environnements de marché tout en s'assurant une bonne protection contre les mouvements de marché brusques. Les options exotiques diffèrent des options vanille en ceci qu'elles comportent des attributs personnalisés et procurent des avantages uniques aux investisseurs, dont un rendement supérieur et une protection du capital. À titre d'exemple, les investisseurs peuvent placer de l'USDC dans Cega afin d'exécuter une stratégie d'options exotiques du genre « Je toucherai un rendement annuel de 12 % si le BTC ou l'ETH ne baisse pas de plus de 50 % dans les 27 prochains jours ».

Sur le mainnet Ethereum, Cega est facilement accessible via les principaux fournisseurs de portefeuilles, notamment Metamask, Coinbase Wallet et WalletConnect, ce qui permet aux utilisateurs de Fireblocks et de Gnosis Safe d'immobiliser des actifs avec Cega.

Pour les nouveaux utilisateurs réalisant un premier dépôt, trois clics suffisent pour effectuer le staking. Les utilisateurs accèdent à Cega via son application web à l'adresse https://app.cega.fi/. Les utilisateurs doivent ensuite relier leur portefeuille Ethereum, choisir une stratégie de vault et déposer de l'USDC. Cega propose diverses stratégies d'options correspondant à différents objectifs d'investissement et niveaux d'appétence au risque avec une gamme d'actifs crypto sous-jacents (dont ETH, BTC, SOL et AVAX).

Les contrats intelligents de Cega sur le mainnet Ethereum ont fait l'objet de deux audits afin d'éliminer les vecteurs d'attaque de sécurité à même de compromettre les fonds des utilisateurs et de garantir la sécurité du code. Les audits ont été réalisés par Ottersec et Zellic, les meilleurs auditeurs de sécurité de l'univers crypto, fondés par d'anciens gagnants de compétitions internationales de piratage. Dans les analyses et les rapports d'audit, aucune vulnérabilité critique n'a été décelée et toutes les préconisations concernant la sécurité du code ont été mises en œuvre pour renforcer le code base.

Vaults d'options à effet de levier

Cega lance une nouvelle stratégie de vaults d'options à effet de levier offrant des rendements jusqu'à 5 fois plus élevés - de 20 à 109 % annuel. Le développement de ce produit trouve son origine dans les retours d'expérience de la communauté, qui souhaitait des stratégies supplémentaires pour obtenir des rendements annuels supérieurs. Cette stratégie devrait être disponible au deuxième trimestre 2023.

L'équipe Cega est déterminée à repousser les limites de l'innovation dans la finance décentralisée. La stratégie Leveraged Options Vaults est une solution élégante pour obtenir des rendements supérieurs sans passer par un nantissement supplémentaire. Elle recourt à la place à un produit structuré d'options impliquant un put spread pour créer une nouvelle primitive DeFi. Contrairement aux produits à effet de levier classiques, les vaults d'options à effet de levier n'exigent pas de liquidités supplémentaires par des rachats de marges financées par l'utilisateur ou de surnantissement, ce qui règle la question de la fragmentation des liquidités et de l'évolutivité des produits à effet de levier.

Cega s'engage par ailleurs à fournir des rendements réels aux utilisateurs. Les rendements générés à travers les vaults d'options à effet de levier proviennent de primes d'options réelles et non d'émissions de tokens. Les rendements sont payés en USDC et il n'y a aucun risque de perte impermanente pour les utilisateurs.

Le développement des vaults d'options à effet de levier est déjà en cours sur Ethereum tandis que le code base des contrats intelligents est actuellement audité. Le tableau suivant indique les types d'offres de vault et les rendements associés que les utilisateurs peuvent escompter :

Nom du produit (vault d'options à effet de levier) Rendement annuel

(effet de levier x2 à x5) Actifs

sous-jacents Barrière de

protection du

capital Gotta Go Fast entre 21,0 et 30 % BTC, ETH, SOL 50 % Insanic entre 25,4 et 47 % ETH, SOL, AVAX 50 % Supercharger entre 39,2 et 109 % BTC, ETH 30 % Rendement annuel calculé au 24/03/2023

Tras Mobian

Cega a également lancé une société de trading : Tras Mobian. La croissance rapide de Cega - devenu l'un des principaux protocoles de produits dérivés en finance décentralisée - a engendré une augmentation de la demande de nouvelles fonctionnalités et activités de recherche et développement. Par le passé, Cega confiait toutes les positions à des animateurs de marché externes. Aujourd'hui, l'équipe de Cega possède l'un des niveaux de connaissance et de capacité les plus élevés qui soient dans le domaine du négoce de produits dérivés exotiques sur le marché, cumulant plus de 35 ans d'expérience et gérant plus de 10 milliards de dollars de transactions par an. C'est pour cette raison qu'une petite équipe de Cega s'est détachée pour créer un animateur de marché du nom de Tras Mobian.

Tras Mobian a quatre mandats :

Fournir une quantité de liquidités compétitive pour les produits Cega aux côtés des autre animateurs de marché. Mener des activités de recherche et de développement pour de nouveaux produits et fournir des liquidités pour d'autres protocoles de produits dérivés. Fournir une flexibilité opérationnelle aux utilisateurs de Cega, par exemple par des positions sur mesure. Poursuivre des opportunités d'arbitrage sur le marché.

Pour plus de transparence, Tras Mobian agit indépendamment de Cega et de ses ventes aux enchères. Qui plus est, Cega a défini des pratiques exemplaires en matière de gestion des risques, notamment un audit du bilan de Tras Mobian par un tiers, une vérification des mouvements de fonds via dépositaire et le recours à un dépositaire tiers en tant que signataire multisignature.

Avec Tras Mobian, les produits de Cega profiteront d'un prix de marché compétitif, sans front running, et d'une valeur ajoutée pour les futurs détenteurs de tokens Cega.

Pour en apprendre davantage sur Tras Mobian : http://trasmobian.xyz

L'avenir de Cega

Cega se réjouit d'être à l'avant-garde de la finance décentralisée et de bâtir son avenir en développant le marché des dérivés au moyen de produits innovants et maintenant du trading. Cega est déterminée à repousser les limites du possible dans l'univers de la finance décentralisée et à permettre aux utilisateurs de prendre en main leur avenir financier. Elle ambitionne de devenir le premier fournisseur de produits dérivés en finance décentralisée et entend ouvrir de nouvelles voies pour injecter plus de transparence, d'accessibilité et d'opportunités dans le monde de finance décentralisée. Cega invite tout un chacun à la suivre dans cette aventure palpitante en vue d'instaurer un système financier plus inclusif et décentralisé.

