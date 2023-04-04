新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Cega Finance是去中心化金融領域首屈一指的衍生品協定之一，今日宣佈其已登陸Ethereum Mainnet。Cega還欣然宣佈推出槓桿選擇權庫(Leveraged Options Vaults)（簡稱“LOV”），這種新型選擇權策略代表去中心化金融基本體方面的創新。Cega同時還設立了交易公司Tras Mobian。

登陸Ethereum Mainnet

Cega已登陸Ethereum Mainnet ，為這個超大規模第一層區塊鏈帶來其創新的奇異選擇權結構化產品庫。

Cega打造的結構化產品庫讓投資者能夠在動盪的市場環境中賺取更安全的收益，同時提供針對重大市場動向的有力保護。與單純選擇權不同的是，奇異選擇權增添了客製化、非標準功能，能夠為投資者帶來收益增長和本金保護等獨特的回報方式。例如，投資者可在Cega中質押USDC，以交易某種奇異選擇權策略，諸如「如果比特幣或以太幣在未來27天之內的降幅不超過50%，那麼我將賺取12%的年利率(APY)。」

在Ethereum Mainnet上，主要的錢包服務均可輕鬆存取Cega，包括Metamask、Coinbase Wallet和WalletConnect。WalletConnect可讓Fireblocks和Gnosis Safe用戶透過Cega進行質押。

首次存款的新用戶只需點選三次便可完成質押。用戶可在https://app.cega.fi/上透過Cega網路應用程式存取Cega。用戶需要透過該應用程式連接其以太坊錢包，選定選擇權庫策略，並儲存USDC。Cega提供廣泛的庫選擇權策略，能夠迎合不同的投資目標和風險喜好，並擁有一系列加密貨幣基礎資產（例如以太幣、比特幣、SOL和AVAX）。

Cega在Ethereum Mainnet 上的智慧合約已經經過了兩次稽查，以消除可能危害用戶資金的安全攻擊向量，並確保代碼安全。Cega稽查由業界頂尖的安全稽查機構Ottersec與Zellic執行，其成員均曾為全球駭客大賽優勝者。稽查分析和報告未發現重大漏洞，且所有代碼安全建議都已實施，以進一步強化代碼庫。

槓桿選擇權庫

Cega即將推出全新的槓桿選擇權庫(“LOV”)策略，能夠帶來高達5倍的收益率，從20%的 APY一直到109%的APY。社群的積極回饋有助於該產品的開發，社群用戶經常要求新策略來賺取更高的APY。從目前進度來看，LOV將於第二季推出。

Cega團隊致力於不斷突破去中心化金融創新的極限。LOV是一款巧妙的解決方案，能夠支援槓桿化收益，且無需額外擔保。LOV的獨特之處在於使用涉及賣權價差的選擇權結構化產品來打造新的DeFi基本體。與傳統槓桿產品不同的是，LOV並不需要透過贖回用戶支付的保證金或超額抵押來提供額外的流動性，此舉能夠解決槓桿產品的流動性分化和可擴充性問題。

Cega還將繼續致力於為用戶提供真實的收益，這表示LOV策略的收益源於實際選擇權權利金，而非代幣釋放。由於收益以USDC支付，因此用戶不會面臨無常損失風險。

以太坊上的LOV開發正在進行中，智慧合約代碼庫的稽查工作也正在進行中。下表顯示LOV產品的類型以及用戶可預期的相應收益：

LOV產品名 APY （2x 到 5x 槓桿範圍） 基礎資產 本金保護屏障 Gotta Go Fast 21.0%至30% APY 比特幣、以太幣、SOL 50% Insanic 25.4%至47% APY 以太幣、SOL、AVAX 50% Supercharger 39.2%至109% APY 比特幣、以太幣 30% 截至2023年3月24日的APY

Tras Mobian

Cega還成立了一家交易公司Tras Mobian。隨著Cega迅速發展為去中心化金融領域首屈一指的衍生品協定，用戶對新功能和產品研發的需求不斷增加。之前Cega會將所有交易轉給外部做市商，然而，Cega團隊擁有奇異衍生品交易市場領域頂級的知識和能力，其團隊的經驗共計超過35年，而且每年管理的交易超過100億美元。因此，Cega的一個小團隊脫離了公司，創建了名為Tras Mobian的做市商。

Tras Mobian秉持以下四大交易使命：

與其他做市商一起提供具有競爭力的Cega產品流動性。 進行新產品研發，並為其他衍生品協定提供流動性。 為Cega用戶提供操作靈活性，例如訂製倉位。 尋求市場中的套利機會。

為了專注於透明度，Tras Mobian將獨立於Cega及其拍賣而運作。Cega還創建了風險管理最佳實務，包括由第三方驗證Tras Mobian的資產負債表健全度，稽查所有託管人經手的資金流，而且聘請第三方託管人作為多方簽名簽署人。

借助Tras Mobian，Cega產品將迎來具有競爭力的市場價格，無需搶先交易，同時將為未來的Cega代幣持有者提供更多價值。

如欲瞭解有關Tras Mobian的更多資訊，請造訪http://trasmobian.xyz 。

Cega的未來發展

Cega非常高興能夠透過創新的產品以及新成立的交易公司來擴大衍生品市場，進而引領去中心化金融的未來發展。Cega將致力於突破去中心化金融領域的極限，創造更多可能性，並使用戶能夠掌控其財務未來。公司的使命是成為DeFi衍生品領域的一流提供商，並積極開創各種創新方式，為去中心化金融領域帶來更高的透明度、可及性和更多機會。Cega歡迎所有人加入其令人振奮的發展歷程，以創造更具包容性和去中心化的金融系統。

Twitter：http://twitter.com/cega_fi

Discord：http://discord.gg/cega

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20230331005018/en/

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