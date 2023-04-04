新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为去中心化金融领域全球领先的衍生品协议之一，Cega Finance今日宣布其已登陆Ethereum Mainnet。Cega还欣然宣布推出杠杆期权库(Leveraged Options Vaults)（简称“LOV”），这是一种新型期权策略，代表了去中心化金融基本体方面的创新。Cega同时还设立了交易公司Tras Mobian。

登陆Ethereum Mainnet

Cega已登陆Ethereum Mainnet ，为这个超大规模第一层区块链带来了其创新的奇异期权结构化产品库。

Cega打造的结构化产品库让投资者能够在动荡的市场环境中赚取更安全的收益，同时提供针对重大市场动向的有力保护。与单纯期权不同的是，奇异期权增添了定制化、非标准功能，能够为投资者带来收益增长和本金保护等独特的回报方式。例如，投资者可在Cega中质押USDC，以交易某种奇异期权策略，诸如“如果比特币或以太币在未来27天之内的降幅不超过50%，那么我将赚取12%的年利率(APY)。”

在Ethereum Mainnet上，领先的钱包服务均可轻松访问Cega，包括Metamask、Coinbase Wallet和WalletConnect。WalletConnect可让Fireblocks和Gnosis Safe用户通过Cega进行质押。

首次存款的新用户只需点击三次便可完成质押。用户可在https://app.cega.fi/上通过Cega网页应用访问Cega。用户需要通过该应用连接其以太坊钱包，选择期权库策略，并存储USDC。Cega提供广泛的库期权策略，能够迎合不同的投资目标和风险喜好，并拥有一系列加密货币基础资产（例如以太币、比特币、SOL和AVAX）。

Cega在Ethereum Mainnet 上的智能合约已经经过了两次审计，以消除可能危害用户资金的安全攻击向量，并确保代码安全。Cega审计由行业顶级安全审计机构Ottersec与Zellic执行，其成员均为全球前黑客大赛冠军。审计分析和报告未发现重大漏洞，且所有代码安全推荐都得到了实施，以进一步加强代码库。

杠杆期权库

Cega即将推出全新的杠杆期权库(“LOV”)策略，能够带来高达5倍的收益率，从20%的 APY一直到109%的APY。社区的积极反馈助推了该产品的开发，社区用户经常要求通过新策略来赚取更高的APY。从目前进度来看，LOV将于第二季度面世。

Cega团队致力于不断扩大去中心化金融创新的边界。LOV是一款巧妙的解决方案，能够实现杠杆化收益，且无需额外担保。LOV的独特之处在于使用涉及卖权价差的期权结构化产品来打造新的DeFi基本体。与传统杠杆产品不同的是，LOV并不要求通过赎回用户支付的保证金或超额抵押来提供额外的流动性，此举能够解决杠杆产品的流动性分化和可扩展性问题。

Cega还将继续致力于向用户交付真实的收益，这意味着LOV策略的收益源于实际期权费，而非通证释放。由于收益以USDC支付，因此用户不会面临无常损失风险。

以太坊上的LOV开发正在进行中，智能合约代码库的审计工作也正在开展。下表显示了LOV产品的类型以及用户可预期的相应收益：

LOV产品名 APY （2x 到 5x 杠杆范围） 基础资产 本金保护屏障 Gotta Go Fast 21.0%至30% APY 比特币、以太币、SOL 50% Insanic 25.4%至47% APY 以太币、SOL、AVAX 50% Supercharger 39.2%至109% APY 比特币、以太币 30% 截至2023年3月24日的APY

Tras Mobian

Cega还成立了一家交易公司Tras Mobian。随着Cega迅速发展成为去中心化金融领域领先的衍生品协议，用户对新功能和产品研发的需求一直在不断增长。之前Cega会将所有交易转给外部做市商，然而，Cega团队拥有奇异衍生品交易市场领域顶级的知识和能力，其团队的经验共计超过了35年，而且每年管理的交易超过了100亿美元。因此，Cega的一个小团队脱离了公司，创建了名为Tras Mobian的做市商。

Tras Mobian秉持以下四大交易使命：

与其他做市商一道，提供具有竞争力的Cega产品流动性。 开展新产品研发，并为其他衍生品协议提供流动性。 为Cega用户提供运营流动性，例如定制仓位。 寻求市场中的套利机会。

为了专注于透明度，Tras Mobian将独立于Cega及其拍卖开展运营。Cega还引入了风险管理最佳实践，包括通过第三方来验证Tras Mobian的资产负债表健康度，审计所有托管人经手的资金流，而且聘请第三方托管方作为多方签名签署人。

借助Tras Mobian，Cega产品将迎来具有竞争力的市场价格，无需抢先交易，同时将为未来的Cega代币持有者提供更多的价值。

如需了解有关Tras Mobian的更多信息，请访问http://trasmobian.xyz 。

Cega的未来发展

Cega非常高兴能够借助创新的产品以及新成立的交易公司，通过扩大衍生品市场来引领去中心化金融的未来发展。Cega将致力于拓展去中心化金融领域的边界，实现更多可能性，并赋能用户来掌控其财务未来。公司的使命是成为DeFi衍生品领域的领先提供商，并积极开拓各种创新方式，为去中心化金融领域带来更高的透明度、可及性和更多机会。Cega欢迎所有人加入其令人兴奋的未来发展之旅，共同打造更具包容性的、去中心化的金融系统。

Twitter：http://twitter.com/cega_fi

Discord：http://discord.gg/cega

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20230331005018/en/

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