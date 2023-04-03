東京和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--鎧俠株式會社(Kioxia Corporation)和Western Digital公司(Western Digital Corp., NASDAQ: WDC)今天公布了雙方合作開發的新3D快閃記憶體技術的細節，展示了兩家公司的持續性創新。透過應用先進的擴展和晶圓鍵合技術，3D快閃記憶體以極具吸引力的成本提供了出色的容量、效能和可靠性，非常適合滿足廣泛的區隔市場中資料呈指數式增長所帶來的需求。

Western Digital技術與策略資深副總裁Alper Ilkbahar表示：「新推出的3D快閃記憶體彰顯出我們與鎧俠強有力的合作關係，以及雙方聯合創新的領先優勢。透過制定單一的通用研發藍圖及持續的研發投資，我們能夠提前實現這項基本技術的產品化，並打造經濟實惠的高效能解決方案。」

鎧俠和Western Digital引進多種獨特的製程和架構來降低成本，並實現了橫向擴充方面的持續進步。垂直和橫向擴充之間的良好平衡能夠在更小的晶片中實現更大的容量，且層數更少，成本也得到了最佳化。雙方還開發了開創性的互補金屬氧化物半導體(CMOS)直接鍵合到陣列(CBA)技術，其中每個CMOS晶圓和單元陣列晶圓均在最佳化狀態下單獨製造，隨後鍵合在一起，以提高位元密度和NAND I/O介面速度。

鎧俠技術長Masaki Momodomi表示：「透過雙方獨特的工程合作，我們成功推出了具有業界領先1位元密度的第八代BiCS FLASHTM。很高興鎧俠已經開始向部分客戶送樣。透過應用CBA技術和擴充相關創新，我們推動了3D快閃記憶體技術組合的進步，未來將用於智慧手機、物聯網設備和資料中心等一系列以資料為中心的應用。」

218層3D快閃記憶體利用了1Tb三層單元(TLC)和四層單元(QLC)的四個平面，透過創新的橫向收縮技術，將位元密度提高了50%以上。其高速NAND I/O介面的速度超過3.2Gb/s，比上一代產品提高60%，再加上寫入效能和讀取延遲方面20%的提升幅度，將加速使用者設備的整體效能和可用性。

關於鎧俠

鎧俠是全球記憶體解決方案領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。東芝公司於1987年發明了NAND快閃記憶體，2017年4月，鎧俠前身東芝記憶體集團從東芝公司分割出來。鎧俠致力於透過提供產品、服務和系統，為客戶提供選擇，為社會創造記憶體的價值，從而用「記憶體」提升世界。鎧俠創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造諸多高容量應用的未來儲存方式，其中包括高階智慧手機、PC、SSD、汽車和資料中心等。

關於Western Digital

Western Digital的使命是透過探索資料的利用可能性來釋放資料的潛力。憑藉快閃記憶體和硬碟驅動器特許經營權，我們在記憶體技術進步的支撐下創造了突破性的技術創新和強大的資料儲存解決方案，推動世界實現願望。作為我們價值觀的核心，我們認識到因應氣候變遷的緊迫性，並致力於實現科學碳目標倡議發發布的遠大碳減排目標。如需瞭解有關Western Digital以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多資訊，請造訪www.westerndigital.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法規界定的前瞻性陳述，包括與我們對新一代3D快閃記憶體技術和使用我們新一代3D快閃記憶體技術的產品的可用性、生產、能力、效能、可靠性、效率和影響的預期相關的陳述。這些前瞻性陳述根據管理階層目前的預期，並受到風險和不確定性的影響，這些影響可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果之間產生重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述中所明示或暗示的結果之間產生重大差異的重要風險和不確定性包括：全球經濟狀況的波動；未來對新冠疫情或其他類似全球衛生危機的應對和影響；業務和市場狀況的影響；我們正在進行的策略審查的結果和影響，包括與客戶和供應商的關係、法規和合約限制、股票價格波動，以及管理階層對當前業務營運和機會的注意力轉移；競爭性產品和定價的影響；我們採用新技術的產品的開發和引進以及向新的資料儲存市場的擴張；與成本節約計畫、重整、收購、分割、合併、合資企業和我們的策略夥伴關係相關的風險；製造或其他供應鏈中斷的困難或延遲；關鍵員工的雇用和留任。我們的債務和其他財務義務；我們與主要客戶關係的變化；網路安全事件或其他系統安全風險導致的營運中斷；競爭對手的行動；與遵守不斷變化的法律和法規要求以及法律訴訟結果有關的風險；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險和不確定性，包括公司於2022年8月25日向美國證券交易委員會提交的10-K表格，敬請留意。您不應該過渡依賴這些前瞻性陳述，此類前瞻性陳述僅談及截至本文發布之日的情況。除非法律要求，否則公司概不承擔更新或修改此類前瞻性陳述以反映新資訊或事件的任何義務。

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Western Digital、Western Digital標誌、SanDisk和WD是Western Digital公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

1 來源：鎧俠調查。截至2023年3月30日。

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