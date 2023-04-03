东京和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--铠侠株式会社(Kioxia Corporation)和西部数据公司(Western Digital Corp., NASDAQ: WDC)今天公布了双方合作开发的新3D闪存技术的细节，展示了两家公司的持续性创新。通过应用先进的扩展和晶圆键合技术，3D闪存以极具吸引力的成本提供了出色的容量、性能和可靠性，非常适合满足广泛的细分市场中数据呈指数式增长所带来的需求。

西部数据技术与战略高级副总裁Alper Ilkbahar表示：“ 新推出的3D闪存彰显出我们与铠侠强有力的合作关系，以及双方联合创新的领先优势。通过制定单一的通用研发路线图及持续的研发投资，我们能够提前实现这项基本技术的产品化，并打造经济实惠的高性能解决方案。”

铠侠和西部数据引入多种独特的工艺和架构来降低成本，并实现了横向扩展方面的持续进步。垂直和横向扩展之间的良好平衡能够在更小的芯片中实现更大的容量，且层数更少，成本也得到了优化。双方还开发了开创性的互补金属氧化物半导体(CMOS)直接键合到阵列(CBA)技术，其中每个CMOS晶圆和单元阵列晶圆均在优化状态下单独制造，随后键合在一起，以提高位密度和NAND I/O接口速度。

铠侠首席技术官Masaki Momodomi表示：“ 通过双方独特的工程合作，我们成功推出了具有业界领先1位密度的第八代BiCS FLASHTM。很高兴铠侠已经开始向部分客户送样。通过应用CBA技术和扩展相关创新，我们推进了3D闪存技术组合的进步，未来将用于智能手机、物联网设备和数据中心等一系列以数据为中心的应用。”

218层3D闪存利用了1Tb三层单元(TLC)和四层单元(QLC)的四个平面，通过创新的横向收缩技术，将位密度提高了50%以上。其高速NAND I/O接口的速度超过3.2Gb/s，比上一代产品提高60%，再加上写入性能和读取延迟方面20%的提升幅度，将加速用户设备的整体性能和可用性。

关于铠侠

铠侠是全球存储器解决方案领导者，致力于开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，2017年4月，铠侠前身东芝存储器集团从东芝公司分拆出来。铠侠致力于通过提供产品、服务和系统，为客户提供选择，为社会创造基于内存的价值，从而用“内存”提升世界。铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造诸多高容量应用的未来存储方式，其中包括高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。

关于西部数据公司

西部数据的使命是通过探索数据的利用可能性来释放数据的潜力。凭借闪存和硬盘驱动器特许经营权，我们在内存技术进步的支持下创造了突破性的技术创新和强大的数据存储解决方案，推动世界实现愿望。作为我们价值观的核心，我们认识到应对气候变化的紧迫性，并致力于实现科学碳目标倡议发布的雄心勃勃的碳减排目标。如需了解有关西部数据以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多信息，请访问www.westerndigital.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法规界定的前瞻性陈述，包括与我们对新一代3D闪存技术和使用我们新一代3D闪存技术的产品的可用性、生产、能力、性能、可靠性、效率和影响的预期相关的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层目前的预期，并受到风险和不确定性的影响，这些影响可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果之间产生重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所明示或暗示的结果之间产生重大差异的重要风险和不确定性包括：全球经济状况的波动；未来对新冠疫情或其他类似全球卫生危机的应对和影响；业务和市场状况的影响；我们正在进行的战略审查的结果和影响，包括与客户和供应商的关系、监管和合同限制、股票价格波动，以及管理层对当前业务运营和机会的注意力转移；竞争性产品和定价的影响；我们基于新技术的产品的开发和引进以及向新的数据存储市场的扩张；与成本节约计划、重组、收购、剥离、合并、合资企业和我们的战略伙伴关系相关的风险；制造或其他供应链中断的困难或延迟；关键员工的雇用和留任。我们的债务和其他财务义务；我们与主要客户关系的变化；网络安全事件或其他系统安全风险导致的运营中断；竞争对手的行动；与遵守不断变化的法律和监管要求以及法律诉讼结果有关的风险；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险和不确定性，包括公司于2022年8月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表格，敬请留意。您不应该过渡依赖这些前瞻性陈述，此类前瞻性陈述仅谈及截至本文发布之日的情况。除非法律要求，否则公司概不承担更新或修改此类前瞻性陈述以反映新信息或事件的任何义务。

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Western Digital、Western Digital标识、SanDisk和WD是西部数据公司或其附属公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

1 来源：铠侠调查。截至2023年3月30日。

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