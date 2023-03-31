Enviva對歐盟達成REDIII協議並繼續承認生物質為100%再生能源表示歡迎

馬里蘭州貝塞斯達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐盟三邊談判結束，就再生能源指令III（“REDIII”或「指令」）達成協議。Enviva Inc. (NYSE: EVA)（以下簡稱“Enviva”、「我們的」、「我們」或「公司」）對今天的這一消息表示歡迎，並且很高興聽到木質生物質將繼續被歐盟認可為再生能源。

儘管該協議的最終文字內容尚未公開發佈，但公司也瞭解到，令人鼓舞的是，該協議並未對「初級木質生物質」施加限制，只要符合永續性標準，這些木質生物質將被計入歐盟排放交易體系(EU ETS)的100%再生和零關稅能源。作為全球首屈一指的永續來源木質生物質生產商，Enviva有信心能夠符合所有最新的永續性標準，從而讓客戶能夠繼續為達成全球氣候目標做出重要貢獻。

今天的協議還可望包括以下內容：保證已經接受補貼的純電工廠將繼續接受補貼，這表示Enviva現有的承購合約預計不會受到影響；繼續為使用生物能源碳捕集與封存(BECCS)的純電工廠提供財務支援（這是達成淨零排放的關鍵技術，也是歐洲許多發電公司關注的重點）；以及為木質生物質的所有其他最終用途提供財務支援。這些措施應該會進一步推動Enviva在汽電共生、難以減排產業和生物燃料方面的持續成長。

Enviva總裁兼執行長Thomas Meth表示：「今天的REDIII協議是18個月過程邁向結束的最後一個重要步驟，現在正在做出對環境有利的結論。」Meth總結道：「雖然未來幾週會有一些猜測，但根據我們迄今為止收到的資訊，我完全相信最終文字將使我們的業務能夠繼續支持歐盟邁向淨零排放，並將強化Enviva的成長平臺，尤其是在目前高碳價的情況下。包括政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)在內的知名科學組織表示，生物能源是達成全球氣候目標不可或缺的一部分，我很高興聽到這一點在REDIII協議中得到認可並反映出來。」

Enviva預期，該指令的最終協議文字將在數週後公佈，並期待在適當的時候與利害關係者分享更多資訊。下一步是由理事會和議會正式批准該協議，然後成為法律。

關於Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA)是全球首屈一指的工業木屑顆粒生產商。木屑顆粒是再生和永續的能源，經由收集天然的木材纖維並加工成可運輸的木屑顆粒形式製作而成。Enviva在維吉尼亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州和密西西比州擁有並經營10座工廠，年度總產能約為620萬公噸，並正在阿拉巴馬州伊普斯建造第11座工廠。此外，Enviva計畫在密西西比州邦德附近開始興建第12座工廠。Enviva主要透過與英國、歐盟和日本信譽良好的客戶簽訂長期無條件支付承購合約來銷售其木屑顆粒，從而協助客戶加速能源轉型，並促使鋼鐵、水泥、石灰、化工和航空等難以降低碳含量的產業減少或停止使用化石燃料。Enviva透過其位於維吉尼亞州切薩皮克港、北卡羅萊納州威明頓港和密西西比州帕斯卡古拉港的深水海運碼頭，以及位於喬治亞州薩凡納、阿拉巴馬州莫比爾和佛羅里達州巴拿馬市的第三方深水海運碼頭，向全球市場出口木屑顆粒。

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關於前瞻性陳述的警示性說明

本文以及與本文相關的任何口頭聲明中包含的資訊，皆含有經修訂的美國《1933年證券法》第27A節以及經修訂的美國《1934年證券交易法》第21E節所定義的「前瞻性陳述」。除本文中包含的當前或歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述根據管理層對未來事件的當前預期和假設，並以關於未來事件結果的現有資訊為基礎。除非適用法律另有要求，否則Enviva不承擔任何修訂或更新任何前瞻性陳述的責任，所有前瞻性陳述均受本節聲明的明確限制，以反映本文發佈日期之後的事件或情況。Enviva提醒您，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數是難以預測的，而且許多是Enviva無法控制的。

實際結果和計畫可能與任何前瞻性陳述中所述的結果和計畫存在重大差異。有關這些和其他可能影響Enviva預期和預測的因素的更多資訊，請參見Enviva定期遞交給SEC的文件。Enviva遞交給SEC的文件可在SEC的網站www.sec.gov上公開查閱。

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