Enviva对欧盟达成REDIII协议并继续承认生物质为100%可再生能源表示欢迎

马里兰州贝塞斯达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧盟三边谈判结束，就可再生能源指令III（“REDIII”或“指令”）达成了协议。Enviva Inc. (NYSE: EVA)（以下简称“Enviva”、“我们的”、“我们”或“公司”）对今天的这一消息表示欢迎，并且很高兴听到木质生物质将继续被欧盟认可为可再生能源。

尽管该协议的最终文本尚未公开发布，但公司也了解到，令人鼓舞的是，该协议并未对“初级木质生物质”施加限制，只要满足可持续性标准，这些木质生物质将被计入欧盟排放交易体系(EU ETS)的100%可再生和零关税能源。作为全球领先的可持续来源的木质生物质生产商，Enviva有信心能够满足所有最新的可持续性标准，从而让客户能够继续为实现全球气候目标做出重要贡献。

今天的协议预计还将包括以下约定：保证已经接受补贴的纯电工厂将继续接受补贴，这意味着Enviva现有的承购合同预计不会受到影响；继续为使用生物能源碳捕集与封存(BECCS)的纯电工厂提供财政支持（这是实现净零排放的关键技术，也是欧洲许多发电公司的重点关注方向）；以及为木质生物质的所有其他最终用途提供财政支持。这些举措应该会进一步推动Enviva在热电联产、难以减排行业和生物燃料方面的持续增长。

Enviva总裁兼首席执行官Thomas Meth表示：“今天的REDIII协议是18个月进程结束的最后一个重要步骤，现在正在做出对环境有利的结论。”Meth总结道：“虽然未来几周会有一些猜测，但根据我们迄今为止收到的信息，我完全相信最终文本将使我们的业务能够继续支持欧盟的净零排放之旅，并将加强Enviva的发展平台，尤其是在当前高碳价格的情况下。包括政府间气候变化专门委员会(IPCC)在内的知名科学组织表明，生物能源是实现全球气候目标不可或缺的一部分，我很高兴听到这一点在REDIII协议中得到了认可和体现。”

Enviva预计，该指令的最终协议文本将在数周后公布，并期待在适当的时候与利益相关者分享更多信息。下一步是由理事会和议会正式批准该协议，然后成为法律。

关于Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA)是全球首屈一指的工业木屑颗粒生产商。木屑颗粒是一种可再生和可持续的能源，通过将天然的木材纤维收集起来，并将其加工成可运输的木屑颗粒形式制作而成。Enviva在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州和密西西比州拥有并运营着10座工厂，年度总产能约为620万公吨，并正在阿拉巴马州伊普斯建造第11座工厂。此外，Enviva计划在密西西比州邦德附近开始建设第12座工厂。Enviva主要通过与英国、欧盟和日本信誉良好的客户签订长期“照付不议”承购合同来销售其木屑颗粒，从而帮助客户加速能源转型，并促使钢铁、水泥、石灰、化工和航空等难以降低碳含量的行业减少或停止使用化石燃料。Enviva通过其位于弗吉尼亚州切萨皮克港、北卡罗莱纳州威尔明顿港和密西西比州帕斯卡古拉港的深水海运码头，以及位于佐治亚州萨凡纳、阿拉巴马州莫比尔和佛罗里达州巴拿马城的第三方深水海运码头向全球市场出口木屑颗粒。

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关于前瞻性陈述的警示性说明

本文件以及与本文件相关的任何口头声明中包含的信息包括经修订的美国《1933年证券法》第27A节以及经修订的美国《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。除本文件中包含的当前或历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，并以关于未来事件的结果的现有信息为基础。除非适用法律另有要求，否则Enviva不承担任何修订或更新任何前瞻性陈述的责任，所有前瞻性陈述均受本节声明的明确限制，以反映本文件发布日期之后的事件或情况。Enviva提醒您，这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，其中大多数是难以预测的，而且许多是Enviva无法控制的。

实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所述的结果和计划存在重大差异。有关这些和其他可能影响Enviva预期和预测的因素的更多信息，请参见Enviva定期向SEC提交的文件。Enviva向SEC提交的文件可在SEC的网站www.sec.gov上公开查阅。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20230330005804/en/

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