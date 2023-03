Enviva se félicite de l’accord REDIII et de la reconnaissance renouvelée de la biomasse en tant que ressource 100 % renouvelable

BETHESDA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Enviva Inc. (NYSE : EVA) (« Enviva », « notre », « nous » ou la « Société ») se félicite que les négociations en trilogue de l’Union européenne se sont conclues par un accord sur la directive III sur les énergies renouvelables (« REDIII » ou la « Directive ») et se réjouit d’apprendre que la biomasse ligneuse continuera d’être reconnue comme une source d’énergie renouvelable dans l’UE.

Bien que le texte final de l’accord n’ait pas encore été publié publiquement, la Société comprend également que, de manière encourageante, l’accord n’impose pas de restrictions sur la « biomasse ligneuse primaire », qui sera reconnue comme 100 % renouvelable et détaxée dans le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE, pour autant que les critères de durabilité soient remplis. En tant que premier producteur mondial de biomasse ligneuse d’origine durable, Enviva est convaincu qu’elle sera en mesure de répondre à tous les critères de durabilité mis à jour, permettant ainsi à ses clients de continuer à apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux.

L’accord conclu aujourd’hui devrait également inclure : l’assurance que les centrales électriques qui bénéficient déjà de subventions continueront de le faire, ce qui signifie que les contrats d'enlèvement existants d’Enviva ne devraient pas être affectés ; la disponibilité continue d’un soutien financier aux installations exclusivement électriques où le captage et le stockage du carbone de la bioénergie (BECCS) sont utilisés (une technologie essentielle pour atteindre le zéro net et une priorité clé pour de nombreux producteurs d’électricité en Europe) ; et la disponibilité d’un soutien financier pour toutes les autres utilisations finales de la biomasse ligneuse, ce qui devrait apporter de nouvelles synergies pour la croissance continue d’Enviva dans les secteurs combinés de la chaleur et de l’électricité, les secteurs à forte inertie et les biocarburants.

« L’accord REDIII d’aujourd’hui est la dernière étape majeure vers la fin d’un processus de 18 mois qui débouche maintenant sur une conclusion favorable pour l’environnement », déclare Thomas Meth, président et chef de la direction d’Enviva. « Bien qu’il reste quelques conjectures au cours des prochaines semaines, sur la base des informations que nous avons reçues jusqu’à présent, je suis tout à fait convaincu que le texte final permettra à notre activité de continuer à soutenir la transition de l’UE vers le zéro émission nette et renforcera la plateforme pour la croissance d’Enviva, en particulier à la lumière des prix élevés actuels du carbone. Des organisations scientifiques de premier plan, y compris le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), montrent que la bioénergie fait partie intégrante de la réalisation des objectifs climatiques mondiaux, et je suis ravi d’apprendre que cela a été reconnu et reflété dans l’accord REDIII », conclut Meth.

Enviva prévoit que le texte final approuvé de la directive ne sera pas disponible avant quelques semaines et attend avec intérêt de partager d’autres informations avec ses parties prenantes. La prochaine étape consiste en ce que cet accord soit officiellement approuvé par le Conseil et le Parlement avant l’entrée en vigueur de la loi.

À propos d’Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. L'entreprise envisage également la construction de sa 12e usine près de Bond, dans le Mississippi. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d’enlèvement ferme à long terme avec essentiellement des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme ceux de l'acier, du ciment, de la chaux, des produits chimiques, et des carburants d'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

Pour en savoir plus sur Enviva, visitez notre site www.envivabiomass.com. Suivez @Enviva sur les réseaux sociaux.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Exchange Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Toute déclaration, autre que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction au sujet d’événements futurs et sont fondées sur les informations actuellement disponibles quant à l’issue d’événements futurs. Sauf si la loi applicable l’exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément couvertes par les avertissements contenus dans cette section, aux fins de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société.

Les résultats et plans réels peuvent différer sensiblement de ceux exposés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs pouvant avoir un impact sur les attentes et les projections d’Enviva sont disponibles dans les dossiers déposés périodiquement par Enviva auprès de la SEC. Les documents déposés par Enviva auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.