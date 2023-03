Enviva begrüßt REDIII-Einigung und Bestätigung von Biomasse als 100 % erneuerbar

BETHESDA, Maryland, USA--(BUSINESS WIRE)--Enviva Inc. (NYSE: EVA) („Enviva“, „unser“, „wir“ oder das „Unternehmen“) hat die Einigung bei den Trilog-Verhandlungen der Europäischen Union über die Erneuerbare-Energien-Richtlinie III („REDIII“ oder die „Richtlinie“) begrüßt und das Ergebnis, dass holzartige Biomasse weiterhin als erneuerbare Energiequelle in der EU anerkannt wird, mit Freude entgegengenommen.

Zwar liegt der endgültige Text der Einigung noch nicht vor, das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass erfreulicherweise keine Beschränkungen für „primär holzartige Biomasse“ vorgesehen sind, die im EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) zu 100 Prozent als erneuerbar und CO2-neutral gelten, sofern die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind. Als weltweit führender Hersteller von nachhaltig erzeugter, holzartiger Biomasse ist Enviva zuversichtlich, alle aktualisierten Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen und seinen Kunden auch künftig einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele zu ermöglichen.

Es wird erwartet, dass die heutige Vereinbarung auch folgende Punkte beinhaltet: die Zusicherung, dass reine Stromerzeugungsanlagen, die bereits Subventionen erhalten, diese auch weiterhin erhalten werden – demnach dürften Envivas bestehende Abnahmeverträge nicht beeinträchtigt werden –, die weitere Verfügbarkeit finanzieller Unterstützung für reine Stromerzeugungsanlagen, in denen Bioenergy Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) eingesetzt wird (dies ist eine Schlüsseltechnologie für das Erreichen der Klimaneutralität und zentrales Thema für viele europäische Stromerzeuger), und die Verfügbarkeit finanzieller Unterstützung für alle anderen Endverwendungszwecke von holzartiger Biomasse – dies wird Enviva weiteren Rückenwind für sein kontinuierliches Wachstum in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, schwer zu dekarbonisierende Sektoren und Biokraftstoffe verschaffen.

„Die heutige REDIII-Einigung ist der letzte große Schritt zum Ende eines 18-monatigen Verfahrens, das sich nun einem günstigen Abschluss für die Umwelt nähert“, berichtet Thomas Meth, President und CEO bei Enviva. „Auch wenn es in den kommenden Wochen einige Spekulationen geben dürfte, bin ich auf der Basis der Informationen, die uns bisher vorliegen, sehr optimistisch, dass der endgültige Text unserem Unternehmen ermöglichen wird, den Weg der EU zum Netto-Null-Ziel weiter zu unterstützen, und die Grundlage für das Wachstum von Enviva stärken wird – besonders im Hinblick auf die aktuell hohen Kohlenstoffpreise. Namhafte Forschungsorganisationen wie der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) betrachten Bioenergie als unverzichtbar für das Erreichen der globalen Klimaziele. Ich freue mich über die Anerkennung dieser Position und die Aufnahme in die REDIII-Vereinbarung“, fügt Meth an.

Enviva erwartet, dass die endgültige Fassung der Richtlinie erst in einigen Wochen vorliegen wird, und wird zu gegebener Zeit weitere Informationen an ihre Stakeholder übermitteln. Das Verhandlungsergebnis wird nun vom Rat und vom Parlament formell ratifiziert, bevor es in Kraft tritt.

Über Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva ist Eigentümer und Betreiber von zehn Anlagen mit einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 6,2 Millionen Jahrestonnen in den US-Bundesstaaten Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit eine 11. Anlage in Epes, Alabama. Für 2023 plant Enviva den Baubeginn einer 12. Anlage in der Nähe von Bond, Mississippi. Enviva verkauft den Großteil seiner Holzpellets über langfristige Take-or-pay-Abnahmeverträge mit überwiegend kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt damit zur Beschleunigung der Energiewende und zur Dekarbonisierung emissionsintensiver Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Flugzeugtreibstoffe bei. Enviva exportiert seine Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittbetreibern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in Märkte rund um den Globus.

Für weitere Informationen über Enviva, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.envivabiomass.com. Folgen Sie Enviva in den sozialen Netzwerken unter @Enviva.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und alle mündlichen Erklärungen, die in diesem Zusammenhang abgegeben werden, enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf gegenwärtigen oder historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen über den Ausgang zukünftiger Ereignisse. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Enviva jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt sind, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu berücksichtigen. Enviva weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Enviva liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Ergänzende Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die Erwartungen und Prognosen von Enviva beeinflussen können, finden Sie in Envivas regelmäßig bei der SEC eingereichten Unterlagen. Die von Enviva bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich einsehbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.