Stilla Technologies et Atila BioSystems vont codévelopper des kits PCR numériques haut débit pour l'oncologie

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Stilla Technologies et Atila BioSystems ont annoncé aujourd’hui un accord pour commercialiser des kits et des tests PCR numériques fabriqués par Atila BioSystems qui seront utilisés avec le système naica® (Stilla Technologies). Optimisés spécifiquement pour être utilisés avec le système naica® à 6 couleurs, les kits PCR numériques seront utilisés pour détecter l'ADN tumoral circulant (ADNc) à partir d'échantillons de biopsie liquide prélevés sur des patients atteints de cancers fréquents comme le cancer du sein, du poumon, du mélanome, de la prostate et le cancer colorectal.

Les kits PCR numériques co-marqués seront commercialisés à l’échelle mondiale par Atila et Stilla et conçus pour des applications à usage exclusif de la recherche (RUO).

« Nous sommes en train de constater le potentiel, l’utilité et la prolifération de la PCR numérique dans l’analyse des biopsies liquides pour le développement thérapeutique, le diagnostic et le suivi des patients atteints de maladies oncologiques », a déclaré le président et directeur général de Stilla Technologies, M. Philippe Mourère. « Le co-développement de produits avec Atila, un partenaire solide dans le domaine des analyses, permettra de fournir aux chercheurs des kits de biopsie liquide par PCR numérique hautement standardisés et entièrement optimisés. Ces derniers travaillent d’arrache-pied à la décentralisation de ces tests et à la mise en place de traitements personnalisés dans leur environnement clinique », ajoute-t-il.

Outre la commercialisation des kits d’oncologie, Stilla et Atila prévoient de présenter conjointement leurs innovations lors de la prochaine réunion annuelle de l’AACR 2023 à Orlando, en Floride, et ce dans le cadre d’une conférence scientifique intitulé Enabling higher sensitivity liquid biopsies with multiplex digital PCR NSCLC-relevant drug resistance panels (Création de biopsies liquides plus sensibles avec des panels de résistance aux médicaments pertinents pour le cancer du poumon non à petites cellules), qui démontrera la couverture, la précision et la sensibilité de la PCR numérique à haut débit pour l’analyse des biopsies liquides.

« Parmi les instruments de PCR numérique, le système naica® de Stilla offre le plus haut niveau de multiplexage et de sensibilité du marché, ce qui permet à la plateforme d’être parfaitement adaptée à la détection de mutations rares dans des échantillons complexes », souligne Youxiang Wang, PhD, PDG d’Atila BioSystems. « Le système naica® se distingue pour ce genre d’échantillons par ses capacités logicielles, en particulier sa matrice de compensation, qui offre un contrôle inégalé sur la spécificité et la capacité à détecter les faux positifs, permettant ainsi aux chercheurs d’obtenir des résultats plus précis lors de l’utilisation de nos tests », ajoute-t-il.

À propos de Stilla Technologies

Stilla Technologies est la société de PCR numérique multiplex qui transforme les données génomiques complexes en informations exploitables dans un large éventail d’applications cliniques et de recherche, notamment les études sur le cancer et les biopsies liquides, les thérapies cellulaires et génétiques, la détection de maladies infectieuses et les tests alimentaires et environnementaux. La solution révolutionnaire Crystal Digital PCR™ de Stilla, le système naica®, est le premier système de PCR numérique du secteur doté de six canaux fluorescents, offrant aux chercheurs biomédicaux et aux cliniciens la plus grande capacité de multiplexage et de détection actuellement disponible sur le marché. Stilla a son siège américain à Boston, dans l’État de Massachusetts, son siège européen à Paris, en France, et des partenariats commerciaux et de distribution stratégiques en Chine et dans l’ensemble de la région EMEA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stillatechnologies.com.

À propos d’Atila BioSystems, Inc.

Atila BioSystems est basée à Sunnyvale, dans l’État de Californie, aux États-Unis. Depuis 2009, Atila BioSystems, Inc. se concentre sur le développement de technologies d’amplification innovantes possédant une capacité de multiplexage, une précision et une rapidité très élevées pour les tests moléculaires. L’entreprise est pionnière dans le domaine de l’amplification des acides nucléiques et dispose de technologies innovantes pour l’amplification isotherme et l’amplification en chaîne par polymérase.

La technologie 3N est une technologie innovante d’amplification des acides nucléiques qui est très différente de la conception actuelle de la technologie PCR. Cette technologie permet de résoudre entièrement les problèmes liés aux dimères d’amorces et à l’amplification non spécifique, et offre une sensibilité et une multiplicité supérieures pour l’amplification et la détection des acides nucléiques. Atila BioSystems, Inc. a réussi à intégrer cette technologie dans le développement d’un panel de mutations cancéreuses extrêmement multiplex et abordable avec une plateforme PCR numérique pour l’ADN tumoral circulant (ctDNA) à partir d’échantillons de biopsie liquide, ainsi que pour les tests prénataux non invasifs (NIPT) à partir d’échantillons sanguins maternels.

La technologie d’amplification de l’acide nucléique Omega est une technologie d’amplification isotherme brevetée appartenant à Atila BioSystems, qui permet d’introduire des séquences artificielles lors du processus d’amplification. La technologie Omega permet de détecter l’acide nucléique ciblé à partir d’échantillons bruts, et ce directement sans processus d’extraction, dans un mode de détection fluorescente isotherme en temps réel extrêmement multiplex. À titre d’exemple, le test AmpFire HPV d’Atila BioSystems permet de détecter 14 types de HPV à haut risque dans une seule réaction tubulaire et de génotyper simultanément les VPH 16, 18 et le groupe des 12 autres à partir d’échantillons d’écouvillons secs prélevés par autoéchantillonnage, tout comme d’autres produits liés à la santé des femmes, comme les IST, les HSV, les Candida, les VB, les plaies et les mycoses, entre autres.

