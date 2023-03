Talem, une filiale d’ImmunoPrecise, conclut un accord exclusif de collaboration de recherche et d’option de licence avec Astellas

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique optimisée par l’IA, annonce ce jour avoir conclu un accord de collaboration de recherche et d’option exclusive de licence avec Xyphos Biosciences Inc. (filiale à 100% d’Astellas Pharma Inc., « Astellas »). En vertu de cet accord, les deux entreprises mèneront conjointement des activités de recherche pour identifier et optimiser les anticorps propriétaires générés par LENSai in silico ciblant une cible non divulguée localisée dans le microenvironnement tumoral (TME), en tant que candidats potentiels à un développement thérapeutique. Le ciblage de cette molécule pourrait améliorer sensiblement l’immunité antitumorale avec d’autres thérapies Astellas, notamment les technologies basées sur les récepteurs antigéniques chimériques (CAR). Astellas disposera de l’option exclusive d’octroyer une licence pour tous les candidats au développement générés dans le cadre de la collaboration.

« Nous sommes fiers de nous appuyer sur les solides capacités de découverte d’anticorps in silico développées par notre équipe chez BioStrand. Son logiciel LENSai et son indice HYFT Index sont des outils parfaits pour analyser les cibles et concevoir des anticorps dirigés contre des protéines oncologiques problématiques, notamment celles qui interviennent dans la suppression immunitaire dans le TME », déclare Dre Jennifer Bath, PDG d’IPA. « La diligence raisonnable des tiers continue de soutenir l’enthousiasme du secteur pour les développements récents de BioStrand et le potentiel de LENSai à accélérer la découverte de thérapies anticancéreuses de nouvelle génération plus précises. Nous sommes ravis de collaborer avec Astellas pour faire avancer notre mission commune d’apporter des traitements plus sûrs et plus efficaces aux patients qui en ont besoin. »

Le ciblage de cette molécule dans le TME avec des anticorps thérapeutiques est une nouvelle approche sans anticorps en développement clinique. Le développement à l’aide de nouvelles modalités d'immunothérapies à base d’inhibiteurs de points de contrôle de nouvelle génération est une approche prometteuse en tant que solution de thérapie innovante. Grâce à cette collaboration, nous prévoyons de stimuler une attaque hautement spécifique et ciblée des cellules cancéreuses en optimisant ces candidats en développement et en exploitant la technologie de thérapie cellulaire convertibleCAR™ d’Astellas.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s’appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes complexes d’intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d’anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l’octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, visitez www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l’utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n’espère pas », « devrait », « estime », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « pense », ou l’emploi d’autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » pris, « auront lieu », ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives au résultat attendu de l’intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire humide. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à l’époque.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s’y limiter, le risque que l’intégration de modèles in silico et d’expériences en laboratoire humide n’ait pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société daté du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l’adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles de changer après cette date. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu’elles soient écrites ou orales, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faites en notre nom, sauf si la loi en vigueur l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.