東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Dai Nippon Printing Co., Ltd.（DNP，東京：7912）與SCIVAX Co., Ltd.就納米印壓產品的量產業務訂立了一項資本及營運聯盟。兩者於2023年4月3日新設一家負責生產控制的合資公司——Nanoimprint Solutions Co., Ltd., (Nanosol) 。

我們兩家公司將結合相互的優勢，促成納米印壓產品的量產。

[背景]

納米印壓技術預期應用廣泛，當中包括3D感應裝置、智能眼鏡，以及下一代DNA測序生物裝置。

因應對未來市場擴張的預期，我們已訂立了營運聯盟，藉以保障量產納米印壓產品的穩定供應。

[新聯盟]

我們將融入DNP的尖端納米印壓主模製造技術、量產及質控、專業技術與SCIVAX在高精度納米印壓量產設備、設備設計技術及工藝專業技術的優勢，藉此進一步整合我們兩家公司的價值鏈。

為此，我們將開發出既可迅速滿足日本量產外判需求，又具備應對環球供應鏈風險能力的系統。

我們將在Nanosol實施生產控制下，選擇在我們兩家公司配套最完善的廠房生產產品。

[新公司概覽]

公司名稱 Nanoimprint Solutions Co., Ltd. 地點 1-1-1 Ichigaya Kaga-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 資本 1,000 萬日圓 業務內容 納米印壓合約業務的量產管理 所有權 DNP 50%、SCIVAX 50%

[未來前景]

透過新成立的Nanosol，我們將滿足應用寬泛的納米印壓產品量產需求，並計劃到2026年實現約100億日圓的年收入。

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關於DNP

DNP成立於1876年，並已成為環球領導者，致力於運用基於印刷技術創造新業務機遇，同時保護環境及為人們建立一個更具活力的世界。我們充分利用微製造技術及精密塗佈技術的核心優勢，提供顯示、電子設備及光學膜市場提供產品。我們亦開發出熱導板反射陣列等新產品，為更加對人類友好的資訊社會提供下一代解決方案。

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