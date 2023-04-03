东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)与SCIVAX Co., Ltd.联手，就批量生产纳米压印产品的铸造业务建立资本与运营联盟。2023年4月3日，成立一家负责生产管理的合资公司Nanoimprint Solutions Co., Ltd. (Nanosol)。

两家公司将强强联合，整合双方在批量生产纳米压印产品方面的优势。

[背景]

纳米压印技术预计将广泛应用于各个领域，比如3D传感器装置、智能眼镜以及下一代DNA测序仪生物装置元件等。

预测到未来市场将扩张后，我们建立了运营联盟，以确保批量生产的纳米压印产品供应稳定。

[新联盟]

我们将整合DNP公司与SCIVAX公司各自的优势，前者的优势领域为前沿纳米压印主模制造技术、批量生产和品控专业知识，后者则精于高精度纳米压印批量生产制造设备、设备设计技术和加工技术，从而进一步整合双方的价值链。

最终，我们将在日本构建一个体系。该体系不仅能够快速响应批量生产外包需求，还具备应对全球供应链风险的能力。

我们将从两家公司中选择最合适的工厂来生产产品，并由新合资公司Nanosol负责生产管理。

[新公司概要]

公司名称 Nanoimprint Solutions Co., Ltd. 地点 1-1-1 Ichigaya Kaga-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 股本 1000万日元 经营内容 纳米压印承包业务的批量生产管理 股权分配 DNP公司占50%，SCIVAX公司占50%

[未来前景]

通过新成立的Nanosol公司，我们将响应批量生产适合不同应用场景的纳米压印产品的需求。我们的目标是，到2026年年销售额达到100亿日元左右。

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关于DNP

DNP公司成立于1876年，如今已发展成一家全球领先企业。DNP公司利用基于打印的解决方案创造新商机，同时保护环境，为全球人民打造一个更加充满活力的世界。DNP充分发挥在精密加工和精密涂覆技术方面的核心竞争力，为显示器、电子设备和光学薄膜市场提供产品。此外，还研发出均热板和反射阵等新型产品，为更加人性化的信息社会提供下一代通信解决方案。

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