Boomi與日本一流的企業資源規劃供應商合作，以加速日本的數位轉型

東京和賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--智慧連接和自動化領域的領導者Boomi™今天宣佈，公司與系統開發、支援及系統整合(SI)服務提供者Works Applications Systems, Co., Ltd.（簡稱“WAPS”）建立新的合作夥伴關係。WAPS是Works Applications Co., Ltd.集團旗下公司，也是為財務和供應鏈管理提供企業資源規劃(ERP)軟體解決方案的一流供應商。兩家公司將攜手幫助企業進行現代化改造，在複雜的IT環境中快速、輕易地整合來自傳統系統中的資料、資產和軟體即服務(SaaS)應用程式。

隨著遠距工作的快速成長，以及在改善營運效率的持續需求帶動下，日本和整個亞太地區對資料整合和業務自動化解決方案的需求也持續成長1。儘管日本企業正在努力實現其數位化目標，但許多企業仍在疲於應付其營運中使用的傳統訂製型系統，這些系統已成為現代化改造的障礙。

Works Applications Systems, Co., Ltd.代表董事兼總裁Kenichi Yoshida表示：「如今，IT在實現數位化管理方面扮演越來越重要的角色；然而，由於許多企業存在大量的內部開發系統，數位轉型在日本未能取得預期的進展。我們欣然宣佈與Boomi簽訂合作協定，以進一步強化雙方在日本的合作。我們相信，將我們在建立商業創新系統方面的豐富知識和廣泛經驗，與Boomi無與倫比的整合平臺即服務(iPaaS)相結合，我們可以對客戶的雲端快速部署和有效利用資料等現代化演進有所貢獻。」

WAPS尋求利用業界領先的第三方合作夥伴的生態系統，以一站式方式解決客戶面臨的挑戰。與Boomi合作使WAPS能夠利用Boomi平臺，快速、輕易地讓每個人隨時隨地取得一切資訊。根據對Boomi全球客戶數以億計的生產部署整合的智慧映射，Boomi平臺為200多個廣受歡迎的雲端和企業內部應用程式提供預建的連接器，其靈活的架構使客戶能夠充分利用雲端運算的優勢。

Yoshida繼續說道：「雖然iPaaS解決方案擅長連接位於雲端的服務和資源，但在連接企業網路資料和可能保存在員工裝置上的檔案時仍然面臨挑戰。然而，我們發現Boomi平臺提供的代理軟體能夠解決這一問題，可打造無縫的環境，有效消除雲端和企業內部的界限。此外，我們還發現，應用Boomomi龐大的Boomiverse用戶社群和知識庫中的例子，大多數挑戰皆可迎刃解決。我們認為，Boomi的整合平臺不僅可以有效地用於針對市場現有客戶的主動提案，還可用於我們業務中的新提案以提供系統整合服務。」

Boomi日本區總監Kazunori Hori表示：「無論產業或業務類別，我們的客戶都在透過雲端運算和資料利用來促進各自的數位轉型計畫。為確保客戶的資料、應用程式、系統和服務能夠適時連接，我們將與Works Applications Systems密切合作，發揮各自的專長和技術能力。」

Boomi擁有成員超過10萬名且日益壯大的社群，以及整合平臺即服務領域首屈一指的全球系統整合商(GSI)陣容之一。公司擁有的全球網路由大約800家合作夥伴組成，其中包括埃森哲、德勤、SAP、Snowflake，並與亞馬遜網路服務、谷歌和微軟等超大規模雲端服務提供者建立了合作關係。

Boomi是美國成長最快的科技公司之一，入選Deloitt德勤高科技高成長500大企業(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000大企業(Inc. 5000)排行榜。Boomi還獲得年度公司和產品創新國際史蒂夫獎(Stevie® Awards)；Globee®平臺即服務類金牌獎(Gold Globee® Award)；雲端服務科技類Merit獎；2022年雲端運算全球領導者Stratus獎(Stratus Award)；並連續兩年在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

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關於Boomi

Boomi致力於幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界更美好。作為雲端運算型整合平臺即服務(iPaaS)的先驅，如今是全球軟體即服務(SaaS)類別的一流公司，Boomi在整合平臺供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800家合作夥伴組成的全球網路，其中包括埃森哲、凱捷、德勤、SAP和Snowflake等。全球組織競相選擇Boomi屢獲殊榮的平臺來發現、管理和編排資料，同時連結應用程式、流程和人員，以獲得更好、更快的結果。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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1 Keyman’s Net，「整合平臺即服務(iPaaS)使用狀況」，2021年

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