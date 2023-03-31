Boomi携手日本领先的企业资源计划供应商，以加速日本的数字化转型

东京和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--智能连接和自动化领域的领导者Boomi™今天宣布，公司与系统开发、支持及系统集成(SI)服务提供商Works Applications Systems, Co., Ltd.（简称“WAPS”）建立了新的合作关系。WAPS是Works Applications Co., Ltd.集团下属公司，也是为财务和供应链管理提供企业资源计划(ERP)软件解决方案的领先供应商。两家公司将携手帮助企业进行现代化改造，在复杂的IT环境中快速、轻松地整合来自传统系统中的数据、资产和软件即服务(SaaS)应用。

随着远程办公的快速发展，以及在提高运营效率的持续需求推动下，日本和整个亚太地区对数据集成和业务自动化解决方案的需求也持续增长1。尽管日本公司正在努力实现其数字化目标，但许多公司仍在疲于应对其运营中使用的传统定制系统，这些系统已成为现代化改造的障碍。

Works Applications Systems, Co., Ltd.代表董事兼总裁Kenichi Yoshida表示：“如今，IT在实现数字化管理方面发挥着越来越重要的作用；然而，由于许多公司存在大量的内部开发系统，数字化转型在日本未能取得预期的进展。我们欣然宣布与Boomi签订合作协议，以进一步深化双方在日本的合作。我们相信，通过将我们在建立商业创新系统方面的丰富知识和广泛经验与Boomi类别领先的集成平台即服务(iPaaS)相结合，我们可以为客户的云快速部署和有效利用数据等现代化进程做出贡献。”

WAPS寻求利用业界领先的第三方合作伙伴的生态系统，一站式应对客户面临的挑战。通过与Boomi合作，WAPS能够利用Boomi平台来快速、轻松地让每个人随时随地获取一切信息。基于对Boomi全球客户数以亿计的生产部署集成的智能映射，Boomi平台为200多个广受欢迎的云端和企业内部应用提供预构建的连接器，其灵活的架构使客户能够充分利用云计算的优势。

Yoshida继续道：“虽然iPaaS解决方案擅长连接位于云端的服务和资源，但在连接企业网络数据和可能保存在员工设备上的文件时仍然面临挑战。然而，我们发现Boomi平台提供了能够解决这一问题的代理软件，可帮助打造无缝的环境，有效消除云端和企业内部的边界。此外，我们还发现，大多数挑战可通过应用Boomomi庞大的Boomiverse用户社区和知识库中的例子加以解决。我们认为，Boomi的集成平台不仅可以有效地用于针对市场现有客户的主动提案，还可用于我们业务中的新提案，帮助我们为客户提供系统集成服务。”

Boomi日本区总监Kazunori Hori表示：“无论哪个行业或业务类别，我们的客户都在通过云计算和数据利用来促进各自的数字化转型计划。为确保客户的数据、应用、系统和服务能够适时连接，我们将与Works Applications Systems密切合作，发挥各自的专长和技术能力。”

Boomi拥有成员超过10万名且日益壮大的社区，以及集成平台即服务领域首屈一指的全球系统集成商(GSI)阵容之一。公司拥有一个由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括埃森哲、德勤、SAP、Snowflake，并与亚马逊网络服务、谷歌和微软等超大规模云服务提供商建立了合作关系。

Boomi作为美国发展速度领先的科技公司之一，入选了Deloitt德勤高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业(Inc. 5000)榜单。Boomi还获得了年度公司和产品创新国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)；Globee®平台即服务类金奖(Gold Globee® Award)；云服务技术Merit奖；2022年度云计算全球领导者Stratus奖(Stratus Award)；并连续两年在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了久负盛名的五星评级。

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关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界更美好。作为基于云计算的集成平台即服务(iPaaS)先驱、如今全球软件即服务(SaaS)类别的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括埃森哲、凯捷、德勤、SAP和Snowflake等。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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1 Keyman’s Net，“集成平台即服务(iPaaS)使用状况”，2021年

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