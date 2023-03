Zone blockchain network for payments in Nigeria. (Graphic: Business Wire)

Zone is Africa's first Layer-1 blockchain network for payments. (Graphic: Business Wire)

LAGOS, Nigeria, NEW YORK e TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Zone (in precedenza nota come Appzone), la prima rete blockchain africana di livello 1 regolamentata dedicata ai pagamenti, e ThetaRay, fornitore leader di tecnologia per il monitoraggio delle transazioni basata sull'intelligenza artificiale, oggi annunciano la prossima collaborazione per implementare la soluzione sul cloud SONAR di ThetaRay per il monitoraggio e il controllo delle transazioni di Zone in Nigeria contro attività illecite e violazioni delle sanzioni.

Zone, che ha sede a Lagos, opera con grandi banche commerciali, fintech di pagamento, banche digitali e altri intermediari finanziari (AIF) per offrire convenienti servizi di compensazione di valute tradizionali e digitali in tempo reale per i pagamenti nazionali e internazionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.