Zone adopte la solution d’IA de ThetaRay pour surveiller et contrôler les paiements au Nigeria

LAGOS, Nigeria, NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Zone (anciennement Appzone), premier réseau réglementé de blockchain de niveau 1 d’Afrique pour les paiements, et ThetaRay, un fournisseur de premier plan d’une technologie de surveillance des transactions basée sur l’IA, ont annoncé aujourd'hui qu'ils collaboreront en vue de mettre en œuvre la solution SONAR de ThetaRay basée sur le Cloud pour surveiller et contrôler les transactions de Zone au Nigeria afin de repérer les activités illicites et les violations des sanctions.

Zone, dont le siège social est situé à Lagos, dessert de grandes banques commerciales, des fintechs des paiements, des banques numériques et d’autres institutions financières avec un règlement à bas coût, en temps réel, en monnaies fiduciaires comme numériques, pour les paiements domestiques et transfrontaliers.

Via cet accord, ThetaRay fournira à Zone la solution d’IA de type logiciel-service (SaaS) capable de détecter et de prévenir les premiers signes de tentatives sophistiquées de blanchiment d'argent ou de contournement des sanctions financières et listes de surveillance. La solution aidera Zone à garantir sa totale conformité avec les exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à accroître ses possibilités de croissance en fournissant un service de confiance et sécurisé.

La nouvelle collaboration met en exergue l’expansion de ThetaRay sur le marché nigérian des paiements via les fintechs.

Zone est le premier réseau de paiement décentralisé ou de pair à pair d’Afrique basé sur la technologie blockchain, qui permet les transactions de paiement sans dépendre de transferts intermédiaires. L’architecture décentralisée et la technologie sous-jacente améliorent la fiabilité, éliminent les litiges commerciaux, réduisent le coût des opérations et automatisent le rapprochement en back-office. Le réseau est une véritable infrastructure à l'échelle du web, avec une capacité de débit de traitement des transactions dépassant les 50 000 transactions par seconde.

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec ThetaRay, une collaboration qui constitue une avancée importante dans le cadre de notre vision visant à devenir un réseau mondial unique permettant de payer n’importe qui, par n’importe quel moyen, dans n’importe quelle devise, de la manière la plus efficace et la plus sûre possible », a affirmé Elendu Uche, cofondateur et chef de l'exploitation.

« Grâce à l’intégration avec ThetaRay, nous avons amélioré nos mesures de sécurité et notre conformité réglementaire, tout en offrant à nos utilisateurs un traitement plus rapide des transactions au sein de notre réseau de paiement décentralisé. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer encore plus étroitement avec ThetaRay pour continuer d’offrir à nos clients un fonctionnement harmonieux et des transactions fiables. »

Plus importante économie d’Afrique avec une population de 200 millions de personnes, le Nigeria abrite le plus important écosystème de fintechs d’Afrique et plus de 200 sociétés de technologie financière (fintechs). La population jeune du pays a favorisé le secteur florissant des fintechs au Nigeria, accru le taux de pénétration des smartphones et concentré les efforts réglementaires pour améliorer l’inclusion financière et les paiements sans espèces, selon le cabinet d’étude McKinsey.1 Le marché en plein essor des fintechs contribue à améliorer l’inclusion financière au Nigeria, où plus de 40 pour cent de la population est non bancarisée.

« Zone est une innovation majeure dans les fintechs nigérianes, avec une plateforme capable de révolutionner le système financier grâce à des services inclusifs ayant un impact positif sur la vie des personnes », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « En déployant une technologie d’IA sophistiquée pour surveiller et contrôler les paiements, Zone amènera de la confiance dans ses services, lui permettant de faire croître son volume, ses revenus et ses partenaires d'écosystème. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme d’IA propriétaire, l'intuition de l'intelligence artificielle, qui remplace les biais humains, procurant au système la puissance nécessaire pour reconnaître les anomalies et trouver des incertitudes en dehors du comportement normal, notamment des typologies entièrement nouvelles. Elle permet aux fintechs et aux banques de mettre en œuvre une approche fondée sur le risque afin d’identifier efficacement les activités suspectes et de créer une image globale des identités des clients, y compris à travers des voies de transactions transfrontalières complexes. Cela permet la découverte rapide de menaces de blanchiment d’argent, aussi bien connues qu’inconnues.

ThetaRay et Zone organiseront un événement client, intitulé "AI in Preventing Financial Crime: A New Normality" (L’IA pour prévenir la criminalité financière, une nouvelle normalité) à Lagos le 4 mai, destiné aux cadres du secteur bancaire et des fintechs du Nigeria. Inscrivez-vous ici :

À propos de Zone

Zone (anciennement Appzone) est un réseau réglementé de blockchain qui permet les paiements et l’acceptation de monnaies numériques. Notre réseau de blockchain de niveau 1 numérise les paiements en monnaies fiduciaires et permet la transition vers les monnaies numériques tout en connectant des institutions financières précédemment exclues dans un écosystème de paiement tout-compris. Premier réseau réglementé de blockchain de niveau 1 d’Afrique pour les paiements, Zone permet aux institutions participantes de se connecter directement les unes aux autres et d’effectuer des transactions de paiement sans intermédiaire, tout en automatisant complètement le règlement, le rapprochement et la gestion des litiges. Nous travaillons avec les esprits les plus brillants sur le continent pour numériser et automatiser entièrement les services financiers. Notre mission consiste à relier chaque réserve de valeur monétaire en utilisant la blockchain. Pour plus d'informations, visitez www.zonenetwork.com.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. Les institutions financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des taux de faux positifs et de détection sans égal de ThetaRay.

Pour en savoir plus sur ThetaRay, veuillez consulter le site : https://www.thetaray.com/

