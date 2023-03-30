Thermo Fisher Scientific與Arsenal Biosciences合作，支持自體T細胞療法的臨床製造

加州卡爾斯班--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--服務科學領域的全球領導者Thermo Fisher Scientific與針對實體腫瘤設計先進嵌合抗原受體(CAR)-T細胞療法的臨床階段細胞治療公司Arsenal Biosciences, Inc. (ArsenalBio)今天宣佈雙方策略性合作的最新發展，以進一步開發癌症新療法的製程。這項以研究和製程開發為重點的合作，使ArsenalBio能夠為其新一代可程式設計自體T細胞癌症療法開發穩健的製程。

ArsenalBio最近將其主要候選產品推進至治療鉑金抗藥性卵巢癌的自體整合環路T細胞(ICT)療法的臨床製造。ArsenalBio開發多功能CAR-T細胞療法的工作得到Thermo Fisher的細胞治療系統(CTS)產品組合的支援，包括Gibco™ CTS™ Xenon™電穿孔系統和Gibco™ CTS™ Rotea™逆流離心系統。

ArsenalBio共同創辦人兼執行長Ken Drazan, M.D.表示：「我們的可程式設計細胞治療技術有望為目前沒有太多治療選擇的侵襲性和複雜癌症患者提供幫助。為了把這項技術的前景帶給病患，我們需要大規模地加速相關工作的執行，以便向臨床開發過渡。與Thermo Fisher的合作使我們能夠將他們的目的取向型解決方案和內部專長，與我們團隊的臨床研究創新方法和製程開發能力結合起來，以製造ArsenalBio的產品，並探索未來的治療創新。」

Thermo Fisher於2020年開始與ArsenalBio合作，共同支援開發具有臨床規模的基因編輯程序，幫助ArsenalBio克服與細胞療法製造相關的挑戰。此外，ArsenalBio還提前獲得Thermo Fisher的最新儀器和試劑。

Thermo Fisher負責細胞、基因和先進療法的副總裁Betty Woo表示：「ArsenalBio開創了使用工程化T細胞療法治療實體腫瘤的新方法。與 ArsenalBio 合作使我們能為那些急需創新療法的人提供更多選擇。透過細胞療法合作計畫，我們正在使該產業從被動轉變為主動，運用我們的生物學和技術專長來改善療法生產的經濟性，並朝著為更多全球病患提供該療法的目標邁進。」

Thermo Fisher的CTS產品組合符合現行藥品生產管理規範(cGMP)，旨在符合適用的細胞療法標準，並且包括可追溯性和監管文件，以協助客戶從研究階段過渡到臨床生產。

有關Thermo Fisher細胞療法合作夥伴計畫的更多資訊，請造訪：thermofisher.com/collabcenterpartnership.

關於Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc.是服務科學界的世界領導者，年營收超過400億美元。我們的使命是使我們的客戶讓世界變得更健康、更清潔、更安全。無論客戶是在加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室生產力、透過診斷改善病患健康，還是在開發和製造改變生命的療法，我們都為他們提供支援。透過我們的業界領先品牌（包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD），我們的全球團隊提供無與倫比的產品和服務組合，涵蓋創新科技、採購便利和製藥服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thermofisher.com。

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