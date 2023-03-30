Thermo Fisher Scientific与Arsenal Biosciences合作，支持自体T细胞疗法的临床制造

加州卡尔斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--服务科学领域的全球领先公司Thermo Fisher Scientific与面向实体瘤设计先进嵌合抗原受体(CAR)-T细胞疗法的临床阶段细胞治疗公司Arsenal Biosciences, Inc. (ArsenalBio)今天宣布双方战略合作的最新发展，以进一步开发癌症新疗法的生产工艺。这项以研究和工艺开发为重点的合作使ArsenalBio能够为其新一代可编程自体T细胞癌症疗法开发一种高效的制造工艺。

ArsenalBio最近将其主要候选产品推进至治疗铂金抗性卵巢癌的自体集成环路T细胞(ICT)疗法的临床制造。ArsenalBio开发多功能CAR-T细胞疗法的工作得到了Thermo Fisher的细胞治疗系统(CTS)产品组合的支持，包括Gibco™ CTS™ Xenon™电穿孔系统和Gibco™ CTS™ Rotea™逆流离心系统。

ArsenalBio联合创始人兼首席执行官Ken Drazan, M.D.表示：“我们的可编程细胞治疗技术有望为目前没有太多治疗选择的侵袭性和复杂癌症患者提供帮助。为了把这项技术的前景变为现实，我们需要大规模地加速相关工作的执行，以便向临床开发过渡。与Thermo Fisher的合作使我们能够将他们具有极强针对性的解决方案和内部专长与我们团队的临床研究创新方法和工艺开发能力结合起来，以此制造ArsenalBio的产品，并探索未来的治疗创新。”

Thermo Fisher于2020年开始与ArsenalBio合作，共同支持开发具有临床规模的基因编辑工艺，帮助ArsenalBio克服与细胞疗法制造相关的挑战。此外，ArsenalBio还提前获得了Thermo Fisher的最新仪器和试剂。

Thermo Fisher负责细胞、基因和先进疗法的副总裁Betty Woo表示：“ArsenalBio开创了一种使用工程化T细胞疗法治疗实体瘤的新方法。通过与 ArsenalBio 合作，我们正在为那些急需创新疗法的人提供更多选择。通过细胞疗法合作计划，我们正在使该行业从被动转变为主动，运用我们的生物学和技术专长来提高疗法生产的经济性，并朝着为更多全球患者提供该疗法的目标迈进。”

Thermo Fisher的CTS产品组合符合当前良好生产规范(cGMP)，旨在满足适用的细胞治疗标准以及可追溯性和监管文件，以帮助客户从研究阶段过渡到临床生产。

有关Thermo Fisher细胞疗法合作伙伴计划的更多信息，请访问：thermofisher.com/collabcenterpartnership.

关于Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc.在服务于科学界方面处于世界领导者地位，年度营收超过400亿美元。我们的使命是使我们的客户让世界变得更健康、更清洁、更安全。无论客户是在加速生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室生产力、通过诊断改善患者健康，还是在开发和制造改变生命的疗法，我们都为他们提供支持。我们的全球团队通过我们的行业领先品牌（包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD）提供无与伦比的产品和服务组合，涵盖创新技术、采购便利和制药服务。如需了解更多信息，请访问www.thermofisher.com。

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