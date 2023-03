Confirmed benefits from the year-long field test (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

Distillation columns at the ENEOS Materials chemical plant (Photo: ENEOS Materials Corporation)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--ENEOS Materials Corporation (voorheen de elastomeren business unit van JSR Corporation) en Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) kondigen aan dat zij een overeenkomst hebben bereikt dat Factorial Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP), een diepgaand leren algoritme op basis van kunstmatige intelligentie, is officieel goedgekeurd voor gebruik in een chemische fabriek van ENEOS Materials. Deze overeenkomst volgt op een succesvolle praktijktest, waarbij de autonome besturings-AI*1 gedurende een jaar een hoog prestatieniveau liet zien tijdens de besturing van een distillatiekolom in de fabriek. Dit is het eerste voorbeeld in de wereld van AI met versterkingsleren dat is geïmplementeerd voor directe besturing van een fabriek*2.

