Vortexa和Energy Aspects宣佈建立策略性合作夥伴關係

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Energy Aspects (EA)和Vortexa今天宣佈建立新的策略性合作夥伴關係，將業界領先的能源商品資料和情報與一流的貨物追蹤分析相結合，為能源市場提供有關短期市場動向的更深入瞭解。

根據該夥伴關係，EA將使用Vortexa市場領先的貨物追蹤分析結果作為輸入資訊，用於進行對全球原油、精煉產品和液化天然氣(LNG)市場的世界級研究和分析。這一合作將有助於在歷史性的複雜、動盪和轉型時期提高能源市場的清晰度。

Energy Aspects執行長Fredrik Fosse表示：「我們欣然宣佈，Vortexa成為我們新的全球石油流量資料的首選第三方供應商。可信賴的資料是我們一流的基本面分析的關鍵，對我們而言，用一流的第三方供應商資料來衡量和補充我們的第一手資料來源非常重要。」

Vortexa創辦人兼執行長Fabio Kuhn表示：「我們很高興能與Energy Aspects合作。如今，在極具廣度和深度的Vortexa分析的支援下，Energy Aspects在能源市場上的卓越聲譽和全球影響力將為我們的客戶和合作夥伴帶來更多價值。與其他的傳統供應商相比，Vortexa在能源和航運分析領域提供業界一流的資料，我們對這項明確的認可倍感自豪。」

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關於Energy Aspects

Energy Aspects由能源產業專家Amrita Sen博士、Fredrik Fosse和Richard Bronze創立於2012年，旨在因應市場對及時、獨立研究的需求。我們的研究以可靠的資料和及時預測為基礎，為能源市場和總體基本面提供深入見解，同時確保及時性和精確性。Energy Aspects廣泛的產品系列涵蓋短期、長期和總體趨勢。超過500家機構依賴這些產品，並可就特定主題直接洽詢分析師。公司總部設於倫敦，在紐約、休士頓、新加坡、東京、加爾各答、維也納和雅典設有辦事處。

關於Vortexa

Vortexa為能源和航運市場提供市場領先的即時資料和先進分析。Vortexa的資料涵蓋所有船級的原油、成品油、液化石油氣和液化天然氣，對全球流量、航運和庫存有精確和全面的瞭解。我們協助交易員、分析師和專業航運人員自信地做出更明智的交易決策，在複雜和不透明的市場中獲得競爭優勢。Vortexa的多專業團隊擁有超過115名員工，團隊成員分佈在倫敦、新加坡、休士頓、紐約和阿拉伯聯合大公國的主要樞紐，擁有卓越的能源和航運專長、資料科學以及工程知識。

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