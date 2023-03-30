Vortexa和Energy Aspects宣布建立战略伙伴关系

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Energy Aspects (EA)和Vortexa今天宣布建立新的战略合作伙伴关系，将行业领先的能源商品数据和情报与一流的货物跟踪分析相结合，为能源市场提供有关短期市场动向的更深入了解。

根据该伙伴关系，EA将使用Vortexa市场领先的货物跟踪分析结果，作为输入信息，用于开展对全球原油、精炼产品和液化天然气(LNG)市场的世界级研究和分析。这一合作将有助于在历史性的复杂、动荡和转型时期提高能源市场的清晰度。

Energy Aspects首席执行官Fredrik Fosse表示：“我们很高兴地宣布，Vortexa成为我们新的全球石油流量数据的首选第三方供应商。可信赖的数据是我们一流的基本面分析的关键，对我们而言，用领先的第三方供应商数据来衡量和补充我们的一手数据来源非常重要。”

Vortexa创始人兼首席执行官Fabio Kuhn表示：“我们很高兴能与Energy Aspects合作。如今，在极具广度和深度的Vortexa分析的支持下，Energy Aspects在能源市场上的卓越声誉和全球影响力将推动为我们的客户和合作伙伴创造更多价值。与其他传统供应商相比，Vortexa在能源和航运分析领域的一流数据得到了明确的认可，对此我们倍感自豪。”

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关于Energy Aspects

Energy Aspects由能源行业专家Amrita Sen博士、Fredrik Fosse和Richard Bronze创立于2012年，旨在满足市场对及时、独立研究的需求。我们的研究以可靠的数据和及时预测为基础，为能源市场和宏观基本面提供深度视角，同时确保及时性和精确性。Energy Aspects广泛的产品系列涵盖短期、长期和宏观趋势。超过500家机构依赖这些产品，并直接与分析师沟通获取专项咨询。公司总部设于伦敦，在纽约、休斯敦、新加坡、东京、加尔各答、维也纳和雅典设有办事处。

关于Vortexa

Vortexa为能源和航运市场提供市场领先的实时数据和先进分析。Vortexa的数据涵盖所有船级的原油、成品油、液化石油气和液化天然气，对全球流量、航运和库存的准确和全面了解。我们帮助交易员、分析师和专业航运人员自信地做出更明智的交易决策，在复杂和不透明的市场中获得竞争优势。Vortexa拥有一个超过115名员工的多学科团队，团队成员分布在伦敦、新加坡、休斯顿、纽约和阿联酋的主要枢纽，拥有卓越的能源和航运专长、数据科学以及工程知识。

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