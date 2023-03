Vortexa et Energy Aspects annoncent un partenariat stratégique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Energy Aspects (EA) et Vortexa ont annoncé ce jour un nouveau partenariat stratégique qui associe des capacités de veille et de données leaders de l'industrie en fourniture d'énergie avec des capacités de pointe en analyse de suivi des marchandises, afin de proposer aux marchés de l'énergie une compréhension encore meilleure de la dynamique économique à court terme.

Dans le cadre de ce partenariat, EA utilisera les données d'analyse de suivi des marchandises leaders du marché de Vortexa dans ses recherches et analyses de premier plan sur les marchés mondiaux du gaz naturel et des produits bruts et raffinés, ainsi que du GNL. Ce partenariat contribuera à apporter davantage de clarté aux marchés de l'énergie en ces temps historiques de complexité, de volatilité et de transition.

« Nous sommes ravis d'annoncer que Vortexa sera notre premier fournisseur tiers de données sur les flux mondiaux », a déclaré Fredrik Fosse, directeur d'Energy Aspects. « Il est essentiel pour nous de disposer de données fiables pour nos analyses fondamentales haute qualité, et nous avons besoin de données de référence pour compléter nos sources de données primaires par des données provenant de fournisseurs tiers leaders du secteur. »

« Nous sommes impatients de débuter ce partenariat avec Energy Aspects. Leur réputation exemplaire et leur portée mondiale sur les marchés de l'énergie, qui tirent désormais parti de toute l'étendue des outils d'analyse de Vortexa, va renforcer la valeur ajoutée apportée aux clients et partenaires. Nous sommes fiers de cette reconnaissance de la haute fiabilité des données que Vortexa tire de l'analyse des marchés de l'énergie et du fret, par rapport aux fournisseurs historiques », a affirmé Fabio Kuhn, fondateur et PDG de Vortexa.

FIN

À propos d'Energy Aspects

Energy Aspects a été fondée en 2012 par des experts du secteur de l'énergie, le Dr Amrita Sen, Fredrik Fosse et Richard Bronze, pour répondre au besoin d'une recherche indépendante et rapide capable de fournir des analyses approfondies des fondamentaux du marché de l'énergie et de la macroéconomie en s'appuyant sur des données solides et des prévisions opportunes, tout en maintenant un engagement en matière de délais et de précision. Plus de 500 entreprises utilisent la vaste gamme de produits d'Energy Aspects couvrant les tendances à court terme, à long terme et macroéconomiques, ainsi que l'accès direct aux analystes pour des demandes spécifiques. La société a son siège social à Londres et des bureaux à New York, à Houston, à Singapour, à Tokyo, à Kolkata, à Vienne et à Athènes.

À propos de Vortexa

Vortexa fournit des données en temps réel et des outils d'analyse avancés leaders du marché pour les secteurs de l'énergie et du fret. Vortexa dispose de la vue d'ensemble la plus complète et la plus précise des flux, fret et stocks mondiaux, et couvre les produits bruts et raffinés, le GNL et le GPL, sur toutes les classes de transport. Nous aidons les négociants, les analystes et les professionnels du fret à rester compétitifs sur des marchés complexes et opaques en prenant des décisions commerciales avec plus d'assurance. Vortexa est une équipe pluridisciplinaire de plus de 115 personnes rassemblant le meilleur de l'expertise en fret et en énergie, en science des données et en ingénierie sur des pôles majeurs situés à Londres, à Singapour, à Houston, à New York et aux Émirats arabes unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.