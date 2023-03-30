Savant旗下公司GE Lighting將變更管理系統從SAP ChaRM切換至Rimini Watch™ for Change Management，提升了營運效率，並能夠將節省的資金投入到創新專案中

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者，甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品協力廠商支援服務的領導廠商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司今天宣布，在確定需要透過其變更管理系統來提高靈活性和增值之後，住宅照明產品與智慧家庭的市場領導者、Savant旗下公司GE Lighting選擇了Rimini Watch™ for Change Management來取代SAP Change Management (ChaRM)。

Savant旗下公司GE Lighting利用Rimini Watch™來減少冗餘並提高效率

在對潛在解決方案進行評估時，Savant旗下公司GE Lighting考查了其新的變更管理系統所要達到的四大標準：

系統強大穩定，可支援審核流程

可洞察變更中的「衝突」

能夠記錄和移動附件

能夠將其之前的所有變更記錄移轉到新工具上

Rimini Watch for Change Management符合上述標準並被選中。Rimini Watch甚至超出預期，額外提供了所需的靈活性和流暢執行能力。Savant旗下公司GE Lighting的團隊已從Rimini Watch中受惠，其依賴於變更管理系統來協調SAP環境的內部客戶現在面臨的衝突已大幅減少。

Savant Systems, Inc.是智慧家庭與智慧電力領域的全球領導者，於2020年收購了GE Lighting。Savant資訊技術副總裁Theresa Szoke表示：「這是一種真正的夥伴關係，Rimini Street幫助我們的團隊瞭解了如何按照我們的需求進行針對性設計、如何移轉我們所有的歷史文件，以及之後我們如何利用和管理該系統。Rimini Street使我們的團隊得以輕鬆地從ChaRM切換到Rimini Watch for Change Management。我們不僅能夠在內部流程中保持穩定的品質，還切實節省了成本，並能夠利用節約的資金來助力轉型議程。」

無論從戰術還是策略層面，Rimini Street都能幫助Savant旗下公司GE Lighting實現競爭力目標

Savant旗下公司GE Lighting正著眼於加大在智慧家庭市場的投資，包括進一步擴大其Cync™應用程式的能力。此外，切換至Rimini Watch所節省的預算資金正在被轉投到可加速推動其競爭力願景的專案中。

IT團隊現在充滿信心，正在依靠Rimini Street來建構其整套技術架構，整個公司也正在將時間和注意力轉到具有重要影響力的專案上。

Savant旗下公司GE Lighting的企業應用程式資深經理Sanjay Sethia表示：「我們每天可以更專注於我們的策略方向，而非營運問題和深入分析。我們所仰賴的合作夥伴Rimini Street回應迅速，可做出正確的分析，並全程為我們提供指導。在過去的一年裡，我們在五個不同的環境中完成了350多次變更移轉，沒有出現任何意外。在Rimini Street為我們提供支援服務之後，我的團隊獲益匪淺。」

探索Rimini Street適用於SAP、甲骨文和Salesforce應用程式的回應超快、可信賴且成熟的支援、代管服務、安全、整合、可觀測性、專業服務和Rimini ONE™外包解決方案的全面組合，以幫助加強競爭優勢、提高獲利能力並實現成長。

GE是奇異公司(General Electric Company)的商標。經授權使用。

關於Savant旗下公司GE Lighting

Savant旗下公司GE Lighting總部位於俄亥俄州東克利夫蘭歷史悠久的奈拉公園(NELA Park)，公司的起源可追溯到近130年前的湯瑪斯·愛迪生(Thomas Edison)和世界上第一個燈泡的發明。如今，作為Savant Systems, Inc.旗下子公司，公司正在點亮未來，透過在燈具、開關、固定裝置等方面的創新和能效提升，確保創造更美好的生活和更加永續的世界。公司還致力於透過不斷成長的Cync™智慧家庭產品套件，打造極致個人化的生活體驗，幫助消費者自信地感受和體驗GE品牌產品所特有的舒適、品質和安全。如需瞭解更多資訊，請造訪gelighting.com。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者，甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的領導廠商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和最佳化企業應用軟體、資料庫和技術軟體，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5,000多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如需瞭解詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter、Facebook和LinkedIn上聯絡Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在行業和我們客戶所在產業的影響；面向我們客戶和潛在客戶的企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化； 軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名董事；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為因應新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年3月1日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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