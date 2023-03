GE Lighting, A Savant Company, wechselt für das Change Management von SAP ChaRM zu Rimini Watch™, steigert seine betriebliche Effizienz und nutzt die Einsparungen zur Finanzierung von Innovationsprojekten

GE Lighting, a Savant company, achieves operational efficiency and cost savings by switching from SAP ChaRM to Rimini Watch. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce- sowie AWS-Partner, gab heute bekannt, dass sich GE Lighting, A Savant Company, ein Marktführer im Bereich Beleuchtungsprodukte für Privathaushalte und Smart Home, für Rimini Watch™ for Change Management entschieden hat, um das SAP Change Management (ChaRM) zu ersetzen, nachdem es einen Bedarf an mehr Flexibilität und Mehrwert für sein Change-Management-System festgestellt hatte.

Mit Rimini Watch™ reduziert GE Lighting, A Savant Company, Redundanzen und steigert seine Effizienz

Bei der Bewertung potenzieller Lösungen prüfte GE Lighting, A Savant Company, vier Hauptkriterien für sein neues Change-Management-System:

Ein robustes System, das Genehmigungsverfahren unterstützt

Aufzeigen von „Kollisionen“ mit Änderungen

Die Möglichkeit, Anhänge zu dokumentieren und zu verschieben

Die Möglichkeit, die gesamte Änderungshistorie zum neuen Tool zu migrieren

Das Unternehmen hat sich für Rimini Watch for Change Management entschieden, da diese Lösung alle Kriterien erfüllt. Rimini Watch hat die Erwartungen übertroffen und durch die gewünschte Flexibilität sowie nahtlose Integration überzeugt. Das Team von GE Lighting, A Savant Company, stellte eine signifikante Verbesserung bei seinen internen Kunden fest, die das Change-Management-System für ihre SAP-Umgebung nutzen.

„Es entstand eine echte Partnerschaft mit unseren Teams bei der Frage, wie das System für uns gestaltet werden musste, wie wir all unsere historischen Dokumente migrieren und das System anschließend nutzen und verwalten können. Rimini Street erleichterte unserem Team den Wechsel des Change Managements von ChaRM zu Rimini Watch“, erklärte Theresa Szoke, Vice President of Information Technology bei Savant Systems, Inc., einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Smart Home und Smart Power-Technologie, der GE Lighting im Jahr 2020 erworben hat. „Wir waren in der Lage, die Qualität unserer internen Prozesse zu wahren und reale Kosteneinsparungen zu erzielen, mit denen wir unsere Transformationsagenda fördern können.“

Rimini Street unterstützt die Wettbewerbsziele von GE Lighting, A Savant Company, durch die Verlagerung von einem taktischen zu einem strategischen Ansatz

GE Lighting, A Savant Company, legt seine Ziele für erweiterte Investitionen in den Smart-Home-Markt fest. Dazu zählt eine zusätzliche Erweiterung der Funktionen seiner Cync™-Anwendungen. Außerdem fließen die durch den Wechsel zu Rimini Watch eingesparten Mittel zurück in Projekte zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Das IT-Team vertraut bei der Unterstützung seiner Technologie-Umgebung auf Rimini Street, und das Unternehmen widmet seine Zeit und seine Aufmerksamkeit auf Projekte mit hohem Wirkungsgrad.

„Wir können uns jetzt von Tag zu Tag mehr auf unsere strategische Ausrichtung konzentrieren, anstatt uns mit operativen Problemen und intensiven Analysen zu beschäftigen. Wir wenden uns stattdessen an unseren reaktionsschnellen Partner Rimini Street, der uns die richtigen Analysen bietet und uns auf jedem Schritt begleitet. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 350 Änderungen in fünf unterschiedlichen Umgebungen ohne Zwischenfall migriert“, erklärte Sanjay Sethia, Senior Manager of Enterprise Applications bei GE Lighting, A Savant Company. „Meiner Meinung nach ist es ein großer Vorteil für mein Team, dass wir Rimini Street als Partner gewonnen haben.“

Entdecken Sie das vollständige Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellen, vertrauenswürdigen und bewährten Dienstleistungen rund um Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Observability, technische Services sowie den Outsourcing-Lösungen von Rimini ONE™ für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Förderung des Wettbewerbsvorteils, der Rentabilität und des Wachstums von Unternehmen.

Über GE Lighting, A Savant Company

Die Wurzeln von GE Lighting, A Savant Company, mit Hauptsitz im historischen NELA Park in East Cleveland, Ohio, reichen fast 130 Jahre bis zu Thomas Edison und der Erfindung der ersten Glühbirne der Welt zurück. Heute fördert das Unternehmen als Teil von Savant Systems, Inc. die Zukunft, indem es durch Innovation und Energieeffizienz bei Beleuchtung, Schaltern, Leuchten und vielem mehr für ein helleres Leben und eine nachhaltigere Welt sorgt. Das Unternehmen sorgt außerdem für das ultimative personalisierte Wohnerlebnis durch eine wachsende Suite von Cync™ Smart-Home-Produkten, die den Verbrauchern helfen, sich zuverlässig zu verbinden und den Komfort, die Qualität und die Sicherheit zu erleben, für die Produkte der Marke GE bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter gelighting.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce- sowie AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware und ermöglicht es Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, die Kosten deutlich zu senken und Ressourcen für Innovationen neu zuzuweisen. Bis heute haben sich über 5.000 unter den Fortune 500 und Fortune Global 100 befindliche Firmen, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie weitere Unternehmen aus den verschiedensten Branchen für Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

