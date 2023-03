Northern Trust aangesteld als custodian voor EUR 2.3 miljard vermogen van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) heeft vandaag aangekondigd dat het is aangesteld door het Nederlandse pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), om wereldwijde bewaardiensten en compliance monitoring te verlenen.

POB, opgericht in 1957, voert de pensioenregeling uit voor de bibliotheeksector, met ongeveer 25.000 deelnemers en 2,3 miljard euro (ongeveer 2,5 miljard dollar; per 31 januari 2023) aan belegd vermogen. De missie van POB is het leveren van een financieel duurzame en toekomstbestendige pensioenregeling. Dit wordt onderschreven door een cultuur van sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, gekoppeld aan een weloverwogen benadering van risicobeheer die is afgestemd op de waarden van de deelnemers in het fonds.

“Wij zijn duidelijk over onze ambities om een onafhankelijk en toekomstbestendig pensioenfonds te blijven”, zegt Margreet Teunissen, voorzitter van het bestuur van POB. ”We zijn blij met Northern Trust als onze strategische partner voor de lange termijn om ons te helpen onze doelen te bereiken. Zij hebben een diepgaande kennis van de Nederlandse pensioensector en hun partnerschap en oplossingsgerichte aanpak sluiten aan bij onze kernwaarden en manier van werken. Wat ons bovenal zeer aansprak, is de inzet van Northern Trust om de bibliothecaire gemeenschap te steunen door hun werknemers vrijwilligerswerk te laten doen, als onderdeel van het ondersteunende filantropieprogramma van het bedrijf”.

“We zijn blij dat we POB kunnen steunen in hun missie", aldus Herman Prummel, branche manager Nederland bij Northern Trust. “Wij begrijpen de ontstane en ontwikkelende complexiteit voor pensioenregelingen volledig. Ter ondersteuning van de komende wetgeving om de sector te hervormen, staat ons lokale team klaar om de expertise en dienstverlening te bieden die nodig is. Als gevestigde partner van Nederlandse pensioenfondsen is Northern Trust toegewijd aan de Nederlandse pensioensector en haar veranderende behoeften”.

Met meer dan drie decennia ervaring in het bedienen van Nederlandse klanten, biedt Northern Trust diepgaande lokale marktexpertise en uitgebreide asset servicing oplossingen om te voldoen aan de unieke behoeften van Nederlandse institutionele beleggers.

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende aanbieder van Private Banking, asset servicing, vermogensbeheer en bankzaken aan bedrijven, instellingen, welgestelde families en particulieren. Northern Trust, opgericht in 1889 in Chicago, is wereldwijd aanwezig met kantoren in 25 Amerikaanse staten en Washington, D.C., en op 23 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Stille Oceaan. Per 31 december 2022 had Northern Trust een beheerd vermogen van 13,6 biljoen dollar en een beheerd vermogen van 1,2 biljoen dollar.

Northern Trust Corporation, hoofdkantoor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., opgericht met beperkte aansprakelijkheid in de V.S. Wereldwijde informatie over wet- en regelgeving is te vinden via https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

