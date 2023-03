Ecoppia espande la presenza mondiale con 4 nuovi progetti in Spagna e in Cile in collaborazione con Matrix Renewables

TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Ecoppia, leader mondiale nelle soluzioni robotiche per la pulizia, ha annunciato un accordo che prevede l'implementazione delle sue soluzioni di robot nel quadro di 4 progetti sviluppati da Matrix Renewables, la piattaforma mondiale per le energie rinnovabili supportata da TPG Rise. La collaborazione rappresenta il primo progetto di Ecoppia in Spagna.

Ecoppia implementerà due modelli robotici, Ecoppia H4 ed Ecoppia T4, presso questi siti PV. Entrambi i robot non richiedono l'uso di acqua ed effettuano una pulizia estremamente efficiente, dimostrando di essere sicuri al 100% a livello di pannelli e di struttura. Ecoppia si occuperà inoltre dell'O&M (funzionamento e manutenzione) della flotta robotica per tutta la durata dei progetti, che per tutto il loro ciclo di vita dovrebbero generare ricavi totali previsti nell'ordine dei 13 milioni di dollari USA, di cui 3,9 milioni alla consegna e installazione dei sistemi.

La notizia fa seguito al recente annuncio, sempre da parte di Ecoppia, di un progetto da 181,25 MWac in Cile con l'attore globale ENGIE, che dovrebbe portare a ricavi complessivi per un valore massimo di 7,2 milioni di dollari.

"La collaborazione con Matrix Renewables dimostra la solidità della tecnologia di Ecoppia e il livello di fiducia che l'azienda si è conquistata servendo il settore per oltre dieci anni", è il commento di Jean Scemama, CEO di Ecoppia. "Matrix Renewables ha scelto di adottare tecnologie avanzate per ottimizzare le performance del fotovoltaico, e questo dimostra la loro leadership nel settore. Siamo orgogliosi di consolidare la nostra presenza in Cile e portiamo con molto entusiasmo le nostre soluzioni sul mercato spagnolo, in rapida crescita".

Informazioni su Ecoppia

Da oltre dieci anni Ecoppia è leader mondiale nelle soluzioni robotizzate di pulizia per il comparto fotovoltaico. Con la loro piattaforma sul cloud e una suite di soluzioni avanzate, i robot totalmente autonomi di Ecoppia massimizzano in modo conveniente le performance dei siti PV di livello industriale. La piattaforma di Ecoppia è controllata e gestita da remoto e consente alle centrali solari di mantenere performance di massimo livello, riducendo al minimo i costi e l'intervento umano. La società è quotata in Borsa e gestisce uffici in Asia, Medio Oriente, Europa e nella regione LATAM.

Ecoppia in cifre

+ di 3.900MW in progetti

+ di 16.650MW in accordi firmati

+ di 35 progetti di livello industriale in 4 continenti

+ di 9 miliardi di pannelli puliti

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.