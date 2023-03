Signifyd e Adobe anunciam parceria em prol da proteção contra fraudes aos clientes do Adobe Commerce

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Signifyd anuncia que tornou-se Platinum Partner no programa Adobe Technology Partner para Experience Cloud. Assim, torna-se a única solução de proteção contra fraudes e proteção para e-commerce com este status a oferecer cobertura completa e garantida contra chargebacks às marcas que utilizam o pacote de soluções de e-commerce da Adobe.

A ascensão da Signifyd ao status de Platinum Partner permite aos e-commerces que usam as soluções Adobe Commerce, trabalhar com a plataforma de forma ainda mais fácil, para aumentar as conversões e eliminar o risco de fraude em pagamentos, autofraudes e abusos de políticas comerciais.

“ Há muito tempo admiramos o compromisso da Adobe Commerce em oferecer uma experiência excepcional ao cliente no ambiente online”, diz Indy Guha, Diretor Geral de Negócios da Signifyd. “ Como parceiros Adobe Platinum para a proteção do comércio eletrônico, a Signifyd agora pode ampliar as iniciativas e esforços voltados para experiência do cliente, oferecendo proteção incomparável contra fraudes, além de um aumento comprovado nas conversões”.

A parceria entre a Signifyd – líder em segurança de pagamentos e prevenção de fraudes para os maiores e-commerces do mundo – e a Adobe – líder global em experiências digitais de alta qualidade – oferece às marcas online uma plataforma que oferece a melhor experiência do setor, desde a descoberta e experiência no site ao checkout, até o processamento do pedido e suporte pós-compra.

A Lovesac é uma das empresas que está se beneficiando dessa parceria. “ Nossa ideia era criar uma experiência online que correspondesse à tradição de inovação e de experiência premium das nossas versáteis linhas de produtos, além de priorizar as necessidades dos consumidores”, explica Sue Beckett, vice-presidente sênior de marketing digital e comércio eletrônico da Lovesac. “ A Adobe Commerce oferece uma plataforma avançada e o ecossistema de parceria para possibilitar isso. E com a precisão da proteção para e-commerce da Signifyd, que agiliza o fulfillment e garante que pedidos legítimos não sejam recusados, podemos oferecer aos clientes da Lovesac a experiência que eles merecem e que faz com que eles continuem voltando”.

A parceria está alinhada à nova era do comércio digital, na qual os e-commerces procuram líderes de categoria que ofereçam soluções inovadoras, necessárias para prosperar em um momento em que os custos de aquisição de clientes não param de subir, os custos de atendimento são mais altos e as pressões inflacionárias continuam diminuindo as margens de lucro.

“ A Adobe está dedicada a montar um ecossistema de parceiros incomparável”, disse Justin Merickel, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Adobe Experience Cloud. “ Com a Signifyd, nossos clientes têm acesso a uma plataforma líder em proteção para e-commerces, com foco em oferecer uma experiência inigualável ao cliente e maximizar a receita das marcas”.

A plataforma de proteção para e-commerces da Signifyd utiliza a inteligência gerada a partir das transações de milhares de e-commerces do mundo todo para diferenciar, em tempo real, pedidos fraudulentos de pedidos legítimos. O resultado é maior proteção da empresa contra riscos e, simultaneamente, o aumento do número de transações legítimas aprovadas. A tecnologia da Signifyd aumenta as aprovações de pedidos em uma média de 5% a 9% – ou mais em regiões como a LatAm –de acordo com uma análise de e-commerces que implementaram a plataforma.

Sobre a Signifyd

A Signifyd oferece uma plataforma integral de proteção para o e-commerce, que utiliza sua Rede de E-commerces para maximizar as conversões, automatizar a experiência do cliente e eliminar o risco de fraude e abuso de consumidores para os e-commerces. As soluções da Signifyd oferecem a transparência e o controle que as marcas precisam para ter sucesso no mundo dinâmico do e-commerce. A Signifyd, que é o provedor de segurança de pagamentos e prevenção de fraudes dos 1.000 principais e-commerces de 2023, tem sua sede em San Jose, na Califórnia, com unidades em Denver, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Belfast e Londres.