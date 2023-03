2023: il ritorno della beard design ma savage

SAMARATE, Italia--(BUSINESS WIRE)--Nuove tendenze per l’uomo nella cura della barba in questo 2023: dopo quasi 2 anni in cui abbiamo assistito ad un accorciamento della barba, soprattutto per motivi legati all’igiene (e alle mascherine), è il momento di salutare lo stile corto e ordinato e lasciare spazio ad un look più selvaggio con barba lunga, folta, che nasconde però un attento studio del viso e una cura perfetta della rasatura.

Dal festival di Sanremo con Marco Mengoni ai Red Carpet con Leonardo DiCaprio, la nuova moda maschile è inconfondibile: spicca senza dubbio la Barba Ducktail, modellata e tagliata che ricorda la coda di un’anatra. Per poi passare allo Stile Hipster, un evergreen con barba lunga e folta, ma perfettamente curata. Si fa sicuramente spazio anche la barba corporate, sfoggiata con classe anche da George Clooney: uno stile classico e ordinato che si realizza lasciando crescere la barba tra le 2 e le 6 settimane, regolando la linea superiore delle guance e la parte inferiore del collo.

Secondo una ricerca di Cosmetica Italia – Rapporto Annuale 2022 - la percezione della bellezza maschile si è evoluta negli ultimi anni. L’uomo oggi si sente più libero di esprimersi e di prendersi cura di sé. Per questo, molti dedicano parte del loro tempo libero alla cura del viso affidandosi a barbieri specializzati o a cliniche che utilizzano le nuove tecnologie come il laser per l’epilazione definitiva.

“L’epilazione laser è uno dei trattamenti estetici più richiesti in assoluto”, afferma il Dottor Paolo Sbano, dirigente medico presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario “Santa Maria alle Scotte” di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo. “Negli ultimi anni la richiesta di epilazione della barba è aumentata del 50% - 70%, sia per scopi estetici che medicali, come il trattamento della follicolite”.

I trattamenti laser portano con sé ancora diversi miti da sfatare: “Continua ad esserci la convinzione che i laser usati dai centri estetici siano uguali ai laser medicali. Per cui mi trovo spesso a confrontarmi con pazienti che non si fidano di questa tecnologia, poiché in passato si sono rivolti a centri estetici, che utilizzando dei sistemi limitati che non gli hanno fatto ottenere i risultati attesi. Problematica non riscontrabile con l’utilizzo di laser medicali, come il Thunder MT dell’azienda Quanta System di Samarate, ad esclusivo uso professionale di dermatologi e medici specializzati in medicina estetica” - conclude il Dottor Paolo Sbano.

