ClickHouse, Inc. en Alibaba Cloud kondigen een nieuw partnerschap aan

ClickHouse CEO Aaron Katz announcing the exclusive partnership in China (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben ClickHouse, Inc., makers van de ClickHouse online analytische verwerkingsdatabase (OLAP), en Alibaba Cloud, de digitale technologie- en informatieruggengraat van Alibaba Group, een samenwerking aangekondigd die Alibaba Cloud in staat zal stellen ClickHouse aan te bieden als een first-party service voor ondernemingen op zijn platform. Dit samenwerkingsverband is een exclusieve overeenkomst tussen ClickHouse, Inc. en Alibaba Cloud op het vasteland van China om een gezamenlijke first-party service voor ondernemingen in APAC aan te bieden.

ClickHouse is 's werelds snelste en meest resource-efficiënte analytische database, en sinds het in 2016 werd uitgebracht als een open-sourceproject, is de acceptatie wereldwijd exponentieel gegroeid. Grote en kleine organisaties profiteren van de razendsnelle snelheid - met piekverwerkingsprestaties voor een enkele zoekopdracht van meer dan twee terabytes per seconde. Simpel gezegd, u kunt zoekopdrachten uitvoeren op miljarden rijen in milliseconden.

Als 's werelds derde Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider en de toonaangevende provider van Azië-Pacific, biedt Alibaba Cloud een uitgebreid pakket van cloud computing-services aan klanten over de hele wereld, waaronder elastic computing-, database-, opslag-, netwerkvirtualisatie- en grootschalige computer-, beveiligings-, beheer- en toepassingsdiensten. Alibaba Cloud is in 2022 voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot leider in het Gartner® Magic Quadrant™ voor Cloud Database Management Systems (DBMS).

Met ClickHouse kan elk bedrijf zijn gegevens bijna in realtime omzetten in inzichten en innovatie, of het nu een bank is die fraude probeert op te sporen of een streamingdienst die de volgende blockbuster volgt. ClickHouse-gebruikers zijn onder meer wereldwijde merken zoals Alibaba, Cloudflare, eBay en Uber.

"ClickHouse is al een enorm populaire analytische database in China; dankzij deze samenwerking kunnen we opschalen met een lokale partner om de duizenden ClickHouse-gebruikers in Azië van dienst te zijn," aldus Aaron Katz, medeoprichter en CEO van ClickHouse, Inc. "We zijn verheugd dat gebruikers in heel Azië toegang zullen krijgen tot hetzelfde niveau van service en ondersteuning van Alibaba Cloud dat de gebruikers van ClickHouse Cloud gewend zijn."

De nieuwe enterprise ClickHouse-service op Alibaba Cloud zal worden aangedreven door de eigen cloud-native engine die is ontwikkeld door ClickHouse, Inc. en die verbeterde mogelijkheden biedt om cloud-native analytische workloads aan te drijven. Voordelen van deze first-party service zijn ongeëvenaarde prestaties en sterk verbeterde kostenefficiëntie, waardoor moderne ondernemingen meer kunnen investeren in het bouwen van analytische applicaties. Exclusieve serverloze mogelijkheden van deze service verminderen aanzienlijk de stappen om aan de slag te gaan voor het bouwen van analytische applicaties. Deze serverloze mogelijkheden kunnen gebruikers in staat stellen om binnen een seconde van 10 naar 100 replica's te schalen en binnen 2 uur 350 miljard records op te nemen, waardoor bedrijven sneller kunnen innoveren in steeds competitievere markten.

Feifei Li, Vice President van Alibaba Group en President van Database Business, Alibaba Cloud Intelligence, stelde: "ClickHouse is al een van de meest populaire analytische databases die op ons platform draaien. Met deze samenwerking zijn we in staat om onze gebruikers de eerste officiële, first-party ClickHouse-service aan te bieden, met serviceniveaus die vereist zijn voor het migreren van zelfbeheerde open-sourcegebruikers en zakelijke IT-systemen van elke omvang."

