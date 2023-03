Nouveau partenariat ClickHouse Inc. et Alibaba Cloud

ClickHouse CEO Aaron Katz announcing the exclusive partnership in China (Photo: Business Wire)

ClickHouse CEO Aaron Katz announcing the exclusive enterprise first-party service offering with Alibaba Cloud (Photo: Business Wire)

ClickHouse CEO Aaron Katz announcing the exclusive enterprise first-party service offering with Alibaba Cloud (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, Inc., le créateur du système de gestion de base de données OLAP (Online Analytical Processing), et Alibaba Cloud, l’épine dorsale de la technologie et de l’intelligence numériques du groupe Alibaba, annoncent avoir formé un partenariat qui permettra à Alibaba Cloud d’offrir ClickHouse en tant que service d’entreprise de première partie sur sa plateforme. Cet accord exclusif entre ClickHouse Inc. et Alibaba Cloud en Chine continentale vise à offrir un service conjoint d’entreprise de première partie dans la région Asie-Pacifique.

ClickHouse est la base de données analytique la plus rapide et la plus économe en ressources au monde. Depuis son lancement en 2016 en tant que projet open source, son adoption affiche une croissance exponentielle à l’échelle mondiale. Grâce à ClickHouse, les entreprises de toutes tailles bénéficient d’une vitesse fulgurante et de performances de traitement extraordinaires pour une seule requête : plus de deux téraoctets par seconde. En clair, vous pouvez interroger des milliards de lignes en quelques millisecondes.

Troisième fournisseur mondial et premier fournisseur d’IaaS (infrastructure en tant que service) d’Asie-Pacifique, Alibaba Cloud propose à ses clients du monde entier une gamme complète de services de cloud computing : informatique élastique, base de données, stockage, virtualisation de réseau, super-calculateurs, sécurité, gestion et application. En 2022, Alibaba Cloud a été nommé leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner®, catégorie DBMS (Cloud Database Management Systems), pour la troisième année consécutive.

Avec ClickHouse, toute entreprise peut transformer ses données en informations et en innovation en temps quasi réel, qu’il s’agisse d’une banque essayant de détecter une fraude ou d’un service de streaming à l’affût du prochain blockbuster. Parmi ses utilisateurs, ClickHouse compte des marques mondiales comme Alibaba, Cloudflare, eBay et Uber.

« ClickHouse est déjà une base de données analytique extrêmement populaire en Chine ; cet accord nous permet d’évoluer avec un partenaire local pour servir les milliers d’utilisateurs de ClickHouse à travers l’Asie, a déclaré Aaron Katz, cofondateur et PDG de ClickHouse Inc. Nous sommes ravis que les utilisateurs de toute l’Asie puissent bénéficier du même niveau de service et d’assistance offert par Alibaba Cloud que celui auquel les utilisateurs de ClickHouse Cloud sont habitués. »

Le nouveau service d’entreprise ClickHouse sur Alibaba Cloud sera pris en charge par le moteur cloud-natif exclusif développé par ClickHouse Inc., qui est doté de capacités renforcées pour exécuter les charges de travail analytiques cloud-natives. Ce service de première partie offre des performances inégalées et un rapport coût-bénéfice considérablement amélioré, ce qui permet aux entreprises modernes d’investir davantage dans la création d’applications analytiques. Les fonctionnalités sans serveur exclusives de ce service réduisent considérablement les étapes de démarrage de la création d’applications analytiques. Avec de telles capacités exclusives sans serveur, les entreprises devraient passer de 10 à 100 réplications en moins d’une seconde et intégrer 350 milliards d’enregistrements en 2 heures, et bénéficier ainsi de l’opportunité d’innover plus rapidement sur des marchés de plus en plus concurrentiels.

Feifei Li, vice-président d’Alibaba Group et président de Database Business, Alibaba Cloud Intelligence, a déclaré : « ClickHouse est déjà l’une des bases de données analytiques les plus populaires à fonctionner sur notre plateforme. Grâce à ce partenariat, nos clients vont bénéficier du premier service ClickHouse officiel qui leur offrira les niveaux de service qu’exige la migration des utilisateurs open source autogérés et les systèmes informatiques des entreprises de toutes tailles. »

À propos de ClickHouse

ClickHouse est le système de gestion de base de données analytique en ligne orienté colonnes le plus rapide et le plus efficace au monde en termes de ressources. Désormais proposé en tant qu’offre cloud sans serveur, sécurisée et évolutive, ClickHouse Cloud permet à tout le monde de profiter sans effort d’un traitement analytique efficace en temps réel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur clickhouse.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.