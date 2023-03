'Classic Girls' en 'Taiwan Excellence' benadrukken hun enthousiasme over WBC door ongekende samenwerking.

TAIPEI CITY, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Taiwan was gastland van de wedstrijden in de eerste ronde van de World Baseball Classic (WBC) 2023 na een onderbreking van tien jaar. Tijdens dit wereldberoemde sportevenement kwamen, naast de geweldige vaardigheden en toewijding van alle spelers, ook het briljante cheerleadingteam en de unieke juichstijl van het Chinese Taipei-team van het gastland in de voorrondes van Groep A in het middelpunt van de internationale aandacht te staan. 'Taiwan Excellence', een symbool van de hoogwaardige innovatieve producten van Taiwan, was ook vereerd om deel te nemen aan dit grootse sportevenement. Het is zelfs nog ongekender door de samenwerking met de Taiwanese 'Cheer Girls' om elke wedstrijd van nog meer opwinding te voorzien.

Groep A was enorm onder de indruk van de luide en onophoudelijk enthousiaste menigten in het Intercontinental Stadium, vooral tijdens wedstrijden met Chinese Taipei. De sleutel tot hun grenzeloze energie was een ploeg van 21 cheerleaders, de 'Cheer Girls', die het publiek voorgingen met gejuich en gezang en de massa fans constant aanmoedigden om betrokken te blijven bij de wedstrijd. De Taiwanese fans en de 'Cheer Girls' zijn een van de meest spraakmakende aspecten van de World Baseball Classic geworden, en terecht. Ze bezorgden de wedstrijd een ongekende passie en energie, waardoor het een onvergetelijke ervaring werd voor alle aanwezigen.

'Taiwan Excellence', met zijn nadruk op het voortdurende streven naar innovatie, lanceerde een ongekend samenwerkingsverband met de 'Classic Girls' tijdens de WBC 2023. Als officiële cheerleaders van het Chinese Taipei-honkbalteam verpersoonlijkten de 'Classic Girls' de unieke honkbalcultuur van Taiwan, terwijl ze ook samenwerkten met Taiwan Excellence om de wereld kennis te laten maken met de opvallende kenmerken van Taiwanese producten, steden en cultuur.

Gestimuleerd door het positieve momentum van de Taiwanese industrieën, voorzag 'Taiwan Excellence' de spelers daarnaast van trainings- en fitnessapparatuur, elektronische en audiovisuele apparaten voor ontspanning na intense wedstrijden, evenals producten voor persoonlijke hygiëne en stressverlichting. Tijdens de World Baseball Classic Pool A-wedstrijden van 2023 kregen spelers en gasten uit alle hoeken van de wereld de kans om innovatieve Taiwanese producten te leren kennen en te ervaren tijdens dagelijkse evenementen in het stadion, in hun accommodatie en op andere locaties.

De 'Taiwan Excellence Awards' zijn jaarlijkse onderscheidingen die worden gehouden door het Bureau of Foreign Trade, het Ministry of Economic Affairs (MOEA), en worden uitgereikt door de Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Met een geschiedenis van meer dan drie decennia produceren de winnaars van de 'Taiwan Excellence Award' elk jaar de beste en meest innovatieve producten uit Taiwan. Ze worden door professionals uit de industrie gekozen uit talloze nieuwkomers na een streng selectieproces op basis van R&D, ontwerp, kwaliteit en marketing. De 'Taiwan Excellence Award' is de meest prestigieuze onderscheiding in de Taiwanese industrie, aangezien het symbool de waarde en het prestige van Taiwanese merken belichaamt.

Ga voor meer informatie naar onze website https://www.taiwanexcellence.org/en

