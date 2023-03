Palantir voit son partenariat avec l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) renouvelé pour soutenir les enquêtes de criminalité financière

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) annonce aujourd’hui que le Centre australien des rapports et analyses des transactions (AUSTRAC) a renouvelé son partenariat visant la fourniture continue d’une plateforme d’analyse des renseignements pour soutenir la mission de l'AUSTRAC, qui consiste à protéger le système financier de l’Australie contre les activités criminelles.

Depuis 2017, Palantir est en partenariat avec l'AUSTRAC pour optimiser son utilisation des données financières en soutien aux enquêtes criminelles. L'AUSTRAC renforce la résilience du système financier et utilise le renseignement financier et la réglementation pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres formes graves de criminalité.

L'AUSTRAC utilise les plateformes logicielles Gotham et Foundry de Palantir Technologies pour intégrer et fusionner des données à grande échelle dans l’ensemble de son organisation, optimisant ainsi la prise de décisions et les résultats opérationnels.

« Nous sommes fiers de poursuivre et d’élargir notre partenariat avec l'AUSTRAC et de rester fermement engagés à soutenir sa mission », déclare Mike Kelly, responsable de Palantir Australia. « Le personnel de l’AUSTRAC utilise le logiciel de Palantir pour identifier les menaces à la sécurité nationale et pour détecter et déstabiliser les réseaux criminels — une réelle contribution pour rendre l’Australie plus sûre. »

À propos de Palantir Technologies Inc.

Le logiciel fondateur de demain, disponible aujourd’hui. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.palantir.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations peuvent concerner, sans s’y limiter, les attentes de Palantir en rapport avec le montant et les termes du contrat et les avantages attendus de nos plateformes logicielles. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des risques et à des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations disponibles au moment où ces déclarations sont faites et se fondent sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction à ce moment-là en ce qui concerne des événements futurs. Ces déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ces risques et incertitudes incluent notre capacité à répondre aux besoins spécifiques de notre client ; l’incapacité de nos plateformes à satisfaire notre client ou à générer la performance escomptée ; la fréquence ou la gravité de toute erreur de logiciel et de mise en œuvre ; la fiabilité de nos plateformes ; et la capacité de notre client à modifier ou à résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont incluses dans les rapports que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.