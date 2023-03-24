Kontiki Finance Limited透過Q2的數位借貸解決方案為成長和擴張做準備

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的銀行和借貸數位化轉型解決方案供應商Q2 Holdings, Inc. (NYSE: QTWO)今天宣布，總部位於斐濟的市值1.1億美元的多民族小額信貸公司Kontiki Finance Limited (KFL)將利用Q2的貸款管理和發放解決方案來實現金融業務的現代化，並使其適應未來的需求。此舉將推動Kontiki Finance Limited實現快速業務成長，並進入整個太平洋群島及其他地區的新市場。Kontiki Finance Limited是Q2在太平洋群島的第一個客戶。

KFL成立於2015年，作為大型傳統銀行和金融公司的替代選擇，是一家斐濟人擁有多數股權的公司，為消費者和小企業提供具有競爭力的12至84個月期限的小額貸款。該公司專門從事個人貸款、汽車貸款、商業貸款和定期存款業務。

KFL將使用Q2的雲端原生、API優先、可設定和可擴充的貸款管理系統和貸款發放系統來取代其傳統的銀行系統，並將部署若干個Q2解決方案，包括Q2 Originate™、Q2 Loan Servicing™和Q2 Collections™。Q2快速靈活的數位化平臺將改善客戶體驗、提高內部生產力、加快產品上市速度並降低Kontiki Finance Limited的技術和營運風險。

KFL財務長David Oliver表示：「我們正在快速發展，需要一個數位合作夥伴來實現我們在斐濟、薩摩亞和大洋洲的成長願景。Q2憑藉其創新的統一化雲端平臺將貸款發放和貸款服務完全數位化，迅速成為理想的數位合作夥伴。此外，Q2在包括Harmoney和Latitude在內的現有客戶中的信譽也充分證明了其現代技術、創新和向新市場擴張的延展性。隨著我們與Q2的合作，我們很高興能夠更廣泛地擴展我們的商業模式。」

Q2亞太區資深區域銷售經理Simon Heeringa表示：「Q2非常高興能夠與Kontiki Finance Limited合作。今天的公告是KFL的一個重要策略步驟，我們將幫助推動其獨特而重要的利基領域融資模式的擴展。我們期待著幫助Kontiki Finance Limited發展業務，為客戶和員工提供更有效率、更流暢的借貸體驗。」

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關於Q2 Holdings, Inc.

Q2是為美國和全球銀行、信用社、另類金融機構和金融科技公司提供數位銀行和借貸解決方案的領導廠商。Q2讓金融機構和金融科技公司客戶能夠提供全面、安全、資料導向的數位客戶互動解決方案，為消費者、小企業和企業客戶服務。Q2總部位於德州奧斯汀，在世界各地設有辦事處，並在紐約證券交易所公開上市，股票代碼為QTWO。如需瞭解更多資訊，請造訪Q2.com。請在LinkedIn和Twitter上關注我們，瞭解最新動態。

關於Kontiki Finance

Kontiki Finance Limited是一家在南太平洋證券交易所上市的金融企業。公司為新車和二手車提供有競爭力的貸款，並提供債務合併和股票發行貸款。Kontiki致力於提供當地語系化、安全和創新的服務，重點是為客戶提供盡可能好的金融解決方案。公司已完全獲得斐濟儲備銀行的許可並受其監管。

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