Kontiki Finance Limited借助Q2的数字借贷解决方案为增长和扩张做准备

德州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的银行和借贷数字化转型解决方案提供商Q2 Holdings, Inc. (NYSE: QTWO)今天宣布，总部位于斐济的市值1.1亿美元的多民族小额信贷公司Kontiki Finance Limited (KFL)将利用Q2的贷款管理和发放解决方案来实现金融业务的现代化，并使其适应未来的需求。此举将推动Kontiki Finance Limited实现快速业务增长，并进入整个太平洋群岛及其他地区的新市场。Kontiki Finance Limited是Q2在太平洋群岛的第一个客户。

KFL成立于2015年，作为大型传统银行和金融公司的替代选择，是一家斐济人拥有多数股权的公司，为消费者和小企业提供具有竞争力的12至84个月期限的小额贷款。该公司专门从事个人贷款、汽车贷款、商业贷款和定期存款业务。

KFL将使用Q2的云原生、API优先、可配置和可扩展的贷款管理系统和贷款发放系统来取代其传统的银行系统，并将部署若干个Q2解决方案，包括Q2 Originate™、Q2 Loan Servicing™和Q2 Collections™。Q2快速灵活的数字化平台将改善客户体验、提高内部生产力、加快产品上市速度并降低Kontiki Finance Limited的技术和运营风险。

KFL首席财务官David Oliver表示：“我们正在快速发展，需要一个数字合作伙伴来实现我们在斐济、萨摩亚和大洋洲的增长愿景。Q2凭借其统一、创新的云平台将贷款发放和贷款服务完全数字化，迅速成为理想的数字合作伙伴。此外，Q2在包括Harmoney和Latitude在内的现有客户中的信誉也充分证明了其现代技术、创新和向新市场扩张的可扩展性。随着我们与Q2的合作，我们很高兴能够更广泛地扩展我们的业务模式。”

Q2亚太区高级区域销售经理Simon Heeringa表示：“Q2非常高兴能够与Kontiki Finance Limited合作。今天的公告是KFL的一个重要战略步骤，我们将帮助推动其独特而重要的利基领域融资模式的扩展。我们期待着帮助Kontiki Finance Limited发展业务，为客户和员工提供更高效、更流畅的借贷体验。”

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关于Q2 Holdings, Inc.

Q2是为美国和全球银行、信用社、另类金融机构和金融科技公司提供数字银行和借贷解决方案的领先提供商。Q2让金融机构和金融科技公司客户能够提供全面、安全、数据驱动的数字客户互动解决方案，为消费者、小企业和企业客户服务。Q2总部位于德州奥斯汀，在世界各地设有办事处，并在纽约证券交易所公开上市，股票代码为QTWO。如需了解更多信息，请访问Q2.com。请在LinkedIn和Twitter上关注我们，了解最新动态。

关于Kontiki Finance

Kontiki Finance Limited是一家在南太平洋证券交易所上市的金融企业。公司为新车和二手车提供有竞争力的贷款，并提供债务合并和股票发行贷款。Kontiki致力于提供本地化、安全和创新的服务，重点是为客户提供尽可能好的金融解决方案。公司已完全获得斐济储备银行的许可并受其监管。

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