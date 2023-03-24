巔峰跨界！騰勢N7全球首搭法國潮奢科技音響品牌DEVIALET帝瓦雷車載音響

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--樂動，豪華與「聲」俱來。3月22日，伴隨深圳交響樂團奏響的優美旋律，「聲動 勢界」騰勢x帝瓦雷合作發佈之夜在深圳濱海藝術中心揭開序幕，騰勢與法國潮奢科技音響品牌DEVIALET帝瓦雷共同發佈全球首款搭載DEVIALET帝瓦雷音響的量產車型騰勢N7。雙方巔峰跨界「合奏」車載音響最強音，用創新科技還原聲音本質，締造新豪華品質生活 。

重新定義車載音響標準 騰勢N7破界而來

以聲賦形，優雅啟程。騰勢N7搭載全新聲學系統，以尖端科技為用戶打造「聲」臨其境、樂動隨心的可移動的智慧音樂座艙。騰勢汽車首席共創官趙長江表示：「高品質聲樂可以為用戶帶來高品質生活，可移動的智慧音樂座艙才是新豪華的標配。」

騰勢N7車載音響顛覆傳統標準，呈現高傳真渲染、炸裂低音、超凡空間化身歷聲、自我調整聲音4大聲學亮點，創新性解決了傳統豪華汽車普遍存在車載音響系統的音效不夠出色，低頻不夠飽滿，高頻過於嘶啞的問題，重新定義出行聲享體驗。騰勢N7將配備訂製設計的揚聲器，可營造廣闊而精準的聲場，維持高傳真效果；採用SAM® 揚聲器主動配對技術，呈現出低至20Hz的深低音，達到耳朵聽不到但身體能感覺到的水準，讓低音效果更炸裂；應用DEVIALET帝瓦雷SPACE增強混合技術，表現出立體化的聲場效果，自然營造沉浸氛圍；搭載DEVIALET帝瓦雷獨有的SDVC速度感應音量控制技術，可提供聲音自我調整調節。

汽車設計美學與聲學藝術交融碰撞。騰勢N7延續騰勢全新家族設計語言 π-Motion，採用0.618黃金分割，打造卓越車身比例。長軸距的設計讓整車內部空間十分優越；短前後懸則讓整車更加緊湊，車身運動姿態的響應更迅速。貫穿整車「流星利箭」符號，動勢強烈，且更具辨識度。N7車身前端呈穿梭向前的姿態，速度感十足。側身腰線傳承騰勢家族與生俱來的運動感，流動優雅的曲面線條呈馭風之勢。車身尾部貫穿式逐光尾燈向兩側延伸，展現出獵裝跑車的寬體感。

騰勢引領車載音響4.0 重塑未來品質生活

車載音響在百年歷史中經歷了1.0到3.0時代，隨著網際網路技術廣泛發展與應用，騰勢進一步探索智慧進化，打造可移動的智慧音樂座艙，重新定義車載音響4.0時代。相對家用場景和其他娛樂化場景，車內環境複雜，調音難度大大增加。融合DEVIALET帝瓦雷 SAM® 揚聲器主動配對技術和SPACE專有技術等頂尖科技，騰勢打造出專屬訂製的聲學系統，用戶可置身於騰勢智慧座艙，隨心掌控車內聲樂，將舒適的車內空間與環繞的音樂合而為一，讓創新科技還原聲音本質。

騰勢作為智慧安全新豪華汽車品牌，始終秉承以用戶為中心，致力提供新豪華品質出行體驗。在品牌煥然一新後，騰勢D9樹立了豪華MPV的價值新標竿，強化了新豪華品牌勢能，更以開放姿態廣泛展開多領域聯動，攜手DEVIALET帝瓦雷重塑出行領域聲學體驗，未來還將從藝術、出行、健康、科技等方面強化騰勢所宣導的新豪華品質生活理念，滿足用戶對舒適、愉悅的新豪華出行生活的無限想像。

DEVIALET帝瓦雷執行長弗朗克·勒布沙爾（Franck Lebouchard）說道：「在合作中，我們兩家公司將完美結合尖端科技與體貼入微的設計。透過這次合作，帝瓦雷和騰勢將共同創造最高標準的駕駛體驗，而強化這種體驗的，將是帝瓦雷帶來的無與倫比的聲音體驗。」具有15年歷史的DEVIALET帝瓦雷兼具奢華品質和領先科技，始終踐行純淨之聲的目標，不僅與路易威登、庫克香檳等全球著名品牌創新結合，還是巴黎歌劇院的獨家音響合作夥伴，助其在150年的歌劇遺產中得以暢響世界。DEVIALET帝瓦雷與騰勢理念相通，在聲學和出行領域具備深刻造詣，雙方強強結合，共同打磨出聲學藝術品，為用戶帶來極致奢華的聲學體驗。

騰勢與DEVIALET帝瓦雷合作，樹立起全球汽車工業國際化合作新標竿。在國際化浪潮下，騰勢未來還將跨界與更多優質品牌合作，豐富新豪華品質生活美學內涵，為全球用戶帶來智慧、便捷、舒適的出行體驗。

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