巅峰跨界！腾势N7全球首搭法国潮奢科技音响品牌DEVIALET帝瓦雷车载音响

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 乐动，豪华与“声”俱来。3月22日，伴随深圳交响乐团奏响的优美旋律，“声动 势界”腾势x帝瓦雷合作发布之夜在深圳滨海艺术中心拉开帷幕，腾势与法国潮奢科技音响品牌DEVIALET帝瓦雷共同发布全球首款搭载DEVIALET帝瓦雷音响的量产车型腾势N7。双方巅峰跨界“合奏”车载音响最强音，用创新科技还原声音本质，缔造新豪华品质生活 。

重新定义车载音响标准 腾势N7破界而来

以声赋形，优雅启程。腾势N7搭载全新声学系统，以前沿科技为用户打造“声”临其境、乐动随心的可移动的智能音乐座舱。腾势汽车首席共创官赵长江表示：“高品质声乐可以为用户带来高品质生活，可移动的智能音乐座舱才是新豪华的标配。”

腾势N7车载音响颠覆传统标准，呈现高保真渲染、炸裂低音、超凡空间化立体声、自适应声音4大声学亮点，创新性解决了传统豪华汽车普遍存在车载音响系统的音效不够出色，低频不够饱满，高频过于嘶哑的问题，重新定义出行声享体验。腾势N7将配备定制设计的扬声器，可营造广阔而精准的声场，维持高保真效果；采用SAM® 扬声器有源匹配技术，呈现出低至20Hz的深低音，达到耳朵听不到但身体能感觉到的水平，让低音效果更炸裂；应用DEVIALET帝瓦雷SPACE增强混合技术，表现出立体化的声场效果，自然营造沉浸氛围；搭载DEVIALET帝瓦雷独有的SDVC速度感应音量控制技术，可实现声音自适应调节。

汽车设计美学与声学艺术交融碰撞。腾势N7延续腾势全新家族设计语言 π-Motion，采用0.618黄金分割，打造卓越车身比例。长轴距的设计让整车内部空间十分优越；短前后悬则让整车更加紧凑，车身运动姿态的响应更迅速。贯穿整车“流星利箭”符号，动势强烈，且更具辨识度。N7前脸呈穿梭向前的姿态，速度感十足。侧身腰线传承腾势家族与生俱来的运动感，流动优雅的曲面线条呈驭风之势。车身尾部贯穿式逐光尾灯向两侧延伸，展现出猎装跑车的宽体感。

腾势引领车载音响4.0 重塑未来品质生活

车载音响在百年历史中经历了1.0到3.0时代，随着互联网技术广泛发展与应用，腾势进一步探索智能进化，打造可移动的智能音乐座舱，重新定义车载音响4.0时代。相对家用场景和其他娱乐化场景，车内环境复杂，调音难度大大增加。融合DEVIALET帝瓦雷 SAM® 扬声器有源匹配技术和SPACE专有技术等顶尖科技，腾势打造出专属定制的声学系统，用户可置身于腾势智能座舱，随心掌控车内声乐，将舒适的车内空间与环绕的音乐合二为一，让创新科技还原声音本质。

腾势作为智慧安全新豪华汽车品牌，始终秉承以用户为中心，致力提供新豪华品质出行体验。在品牌焕新后，腾势D9树立了豪华MPV的价值新标杆，强化了新豪华品牌势能，更以开放姿态广泛开展多领域联动，携手DEVIALET帝瓦雷重塑出行领域声学体验，未来还将从艺术、出行、健康、科技等方面丰满腾势所倡导的新豪华品质生活理念，满足用户对舒适、愉悦的新豪华出行生活的无限想象。

DEVIALET帝瓦雷首席执行官弗朗克·勒布沙尔（Franck Lebouchard）说道：“在合作中，我们两家公司将实现前沿尖端技术与体贴入微的设计的完美结合。通过这次协作，帝瓦雷和腾势将共同创造最高标准的驾驶体验，而强化这种体验的，将是帝瓦雷带来的、无与伦比的声音体验。”具有15年历史的DEVIALET帝瓦雷兼具奢华品质和领先科技，始终践行纯净之声的目标，不仅与路易威登、库克香槟等全球著名品牌创新结合，还是巴黎歌剧院的独家音响合作伙伴，助其在150年的歌剧遗产中得以畅响世界。DEVIALET帝瓦雷与腾势理念相通，在声学和出行领域具备深刻造诣，双方强强结合，共同打磨出一件声学艺术品，为用户带来极致奢华的声学体验。

腾势与DEVIALET帝瓦雷合作，树立起全球汽车工业国际化合作新标杆。国际化浪潮下，腾势未来还将跨界更多优质品牌，丰富新豪华品质生活美学内涵，为全球用户带去智慧、便捷、舒适的出行体验。