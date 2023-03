DENZA stringe una partnership con DEVIALET per l’installazione del suo impianto audio nei propri veicoli

DENZA N7 redefines sound experience in mobility with high fidelity, rocking ultra-low frequencies, enveloping spatialization, and adaptive sounds (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Il 22 marzo 2023 si è tenuta alla Bay Opera di Shenzhen la serata inaugurale della cooperazione tra DENZA s DEVIALET, che hanno rivelato congiuntamente la DENZA N7, il primo modello al mondo prodotto in serie a essere dotato dell’impianto audio per autoveicoli DEVIALET. Con questo accordo DENZA è diventata la prima casa automobilistica a impiegare l’impianto audio DEVIALET presentandosi come un paradigma della cooperazione internazionale nel settore automotive globale.

Zhao Changjiang, Direttore generale DENZA, ha così commentato: “Una musica di alta qualità è uno dei massimi piaceri della vita e un abitacolo in cui si possa ascoltarla è un elemento standard del nuovo lusso”.

Ha aggiunto Franck Lebouchard, Ceo DEVIALET: “Si tratta di una collaborazione fra due società di prestigio nel loro settore con la mission di ridefinire l’esperienza di ascolto in un ambiente mobile. L’accordo stretto con DENZA segna una conformità d’intenti conclusa con la prospettiva di un futuro leader del settore automotive”.

Per far sì che ogni viaggio offra un suono sempre eccezionale, la DENZA N7 è dotata di un nuovo impianto audio H-Fi basato su una tecnologia avanzata, che crea un abitacolo che si caratterizza per l’esperienza di ascolto piacevole e immersiva. Gli altoparlanti personalizzati della DENZA N7 possono creare un campo sonoro vasto e accurato in cui i suoni vengono riprodotti con distorsione pressoché nulla. La tecnologia SAM® (Speaker Active Matching) consente di generare frequenze ultrabasse sino a 20Hz, con potenza maggiore, mentre la tecnologia DEVIALET SPACE permette di creare effetti stereo e un ambiente immersivo e l’esclusiva tecnologia SDVC (Speed Dependent Volume Control) di DEVIALET assicura la regolazione automatica del volume in funzione della velocità del veicolo.

Nel design della DENZA N7 l’estetica dell’auto si unisce all’arte dell’acustica. Il suo look ha radici nel nuovo linguaggio di progettazione della famiglia DENZA, π-Motion. Il rapporto aureo di 0,618 e il lungo passo, combinati con le corte sospensioni anteriori e posteriori, fanno sì che la scocca sia elegante ma anche sportiva. Il simbolo della “freccia meteora” che si sviluppa lungo la scocca presenta un segno nitido ma vibrante, facile da identificare. Il muso della N7 sembra un “proiettile” che punta in avanti, creando una sensazione di alta velocità. Le fiancate rappresentano pure la perfetta incarnazione del linguaggio di programmazione π-Motion. Fluenti ed eleganti, le superfici curve sembrano pronte a tenere a freno il vento. Il componente monolitico attraverso la striscia delle luci di coda si estende verso entrambi i lati, apparendo tanto largo quanto quello di una “shooting brake”. Zhao Changjiang ha così concluso: “In quanto “shooting brake” interamente elettrica unica, la DENZA N7 offre valore chiaramente percepibile che surclassa gli SUV di lusso con motore a scoppio e porta il design esterno degli SUV elettrici al livello successivo”.

Mentre è in corso una nuova ondata di internazionalizzazione, la DENZA si allineerà con marche di altissima qualità in vari settori, arricchendo il significato estetico della vita improntata al lusso e offrirà agli acquirenti in tutto il mondo un’esperienza di mobilità intelligente, accessibile e comoda.

Foto ad alta definizione: https://we.tl/t-nxUJMK6LWT

Informazioni su DENZA

Nel 2010, Mercedes-Benz, il produttore “inventore dell’auto” e BYD Auto, “leader nel settore dei veicoli a nuova energia”, hanno fondato DENZA, la prima joint venture cinese per la produzione di veicoli a nuova energia collocandola nella fascia alta per realizzare la loro vision comune del futuro della mobilità elettrica integrando i rispettivi punti di forza. DENZA combina le centraline elettroniche, i motori elettrici e le batterie più all’avanguardia al mondo di BYD con le capacità di produzione intelligente, messa a punto del veicolo e sistemi di gestione della qualità di Mercedes-Benz.

Informazioni su DEVIALET

DEVIALET è una francese società d’ingegneria acustica operante all’intersezione del lusso e della tecnologia avanzata. La sua mission consiste nell’elevare il suono al punto che gli spetta nelle vite delle persone offrendo esperienza audio significative, uniche attraverso prodotti iconici.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell'elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un'azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la casa automobilistica controllata da BYD, una multinazionale high-tech impegnata nello sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Nell'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L'azienda ha conquistato un'elevatissima competenza sulle tecnologie di base dell'intera catena industriale di veicoli a nuova energia, come batterie, motori elettrici, controller elettronici e semiconduttori per il comparto automobilistico. Negli ultimi anni ha generato significativi progressi tecnologici, tra cui la Blade Battery, la tecnologia ibrida DM-i e DM-p, la e-Platform 3.0 e la tecnologia CTB. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver concluso la produzione di veicoli a combustibili fossili per passare a quelli elettrici, ed è rimasta al vertice delle vendite di automobili a nuova energia in Cina per 9 anni consecutivi.

